Nederlandse betaalprovider Mollie stopt ondersteuning voor bitcoin

Per 1 mei ondersteunt Mollie geen bitcoinbetalingen meer. De Nederlandse betaalprovider voegde in 2014 ondersteuning toe voor de cryptomunt, maar stopt daar nu mee. Volgens de directeur van het bedrijf wegen de kosten niet meer op tegen de baten.

Klanten van Mollie hebben een e-mail ontvangen waarin staat dat de betaalprovider stopt met bitcoin. Uitleg geeft het bedrijf daar niet in. Directeur Remco Boer zegt desgevraagd tegen Tweakers dat het besluit is gemaakt na een kosten-batenanalyse. Volgens Boer heeft het gebruik van bitcoinbetalingen geen grote vlucht genomen en zien mensen het meer als een middel om in te investeren dan om mee te betalen.

In 2014 begon Mollie met het ondersteunen van bitcoins als betaalmiddel. Webshops die Mollie gebruiken als betaalprovider, kunnen zelf aangeven of ze klanten de mogelijkheid willen geven om met bitcoins te betalen. Webshops hebben geen eigen bitcoinwallet nodig; betalingen worden door Mollie omgezet naar euro's. De betaalprovider rekent een vaste provisie per bitcointransactie.

Webshops die betaalmethoden via de Methods-api van Mollie gebruikten hoeven niets te doen. De mogelijkheid om met bitcoins te betalen zal vanzelf verdwijnen. Als websites zelf de betaalmethode voor bitcoins hebben geïntegreerd, moeten ze die mogelijk handmatig verwijderen.