Skype maakt groepsgesprekken met vijftig mensen mogelijk

Microsoft heeft Skype een update gegeven waardoor het mogelijk is om groepsgesprekken te voeren met maximaal vijftig mensen. Dat was voor de update de helft daarvan. De functionaliteit is nu voor alle gebruikers beschikbaar, nadat deze in maart als bèta uitkwam.

Skype ondersteunt nu meer personen in één gesprek dan Apples FaceTime, die dienst gaat tot maximaal 32 personen. Microsoft heeft ook de manier hoe mensen voor grote groepsgesprekken worden uitgenodigd aangepast.

In plaats van dat deelnemers gebeld worden, krijgen ze een notificatie te zien. Als personen niet reageren, kan degene die het gesprek start alsnog ervoor kiezen om individuele deelnemers te bellen. Bij groepsgesprekken van minder dan 25 deelnemers is het nog mogelijk om alle deelnemers tegelijkertijd te bellen.