Androidversie Skype stond gebruiker toe om vergrendeling os te omzeilen

Door een combinatie van "slecht ontwerp en een bug", aldus de ontdekker van het probleem, kon een kwaadwillende het lockscreen van Android omzeilen door een Skype-oproep te beantwoorden en vanaf daar naar andere delen van het Android-systeem navigeren.

Een 19-jarige Kosovaarse bug hunter ontdekte het probleem in Skype in 2018 en meldde het in oktober bij Microsoft, die rond de kerst een fix verwerkte in een update voor de app. Versienummer 8.15.0.416 en hoger hebben de fix in huis. Aangezien het om een white hat gaat, wordt de kwetsbaarheid nu pas aan de grote klok gehangen. Dat schrijft The Register. Hoe lang de kwetsbaarheid in totaal in de app heeft gezeten, wordt niet vermeld.

Nadat een Skype-oproep wordt beantwoord, kan vanaf dat scherm toegang verkregen worden tot contactpersonen, foto's, de browser en via de browser andere apps op het systeem. De browser is toegankelijk door simpelweg een link in een Skype-chat te typen en daar vervolgens zelf op te klikken. Vanaf de browser kunnen verschillende apps geopend worden, aangezien bepaalde adressen gekoppeld kunnen zijn aan apps.