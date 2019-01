Skype voegt sms en suggesties voor contacten toe aan app

Skype heeft een grote update doorgevoerd aan zijn chat- en belapplicatie. Het is nu mogelijk om sms'jes te ontvangen, maar voorlopig geldt dit alleen voor de Verenigde Staten. Daarnaast doet de software aanbevelingen voor contactpersonen.

Het gaat om versie 8.37.0.98 van de applicatie die eerder deze week al uitkwam. Android Police heeft echter de bijbehorende changelog in handen gekregen, waardoor nu ook duidelijk is wat de lijst met veranderingen is. Een van de grootste vernieuwingen is dat het nu mogelijk is geworden om sms'jes te ontvangen, al moet hiervoor wel Caller ID worden ingesteld. Ook is het, wanneer de functionaliteit in de komende weken wordt uitgerold, alleen toegankelijk voor Amerikaanse gebruikers, en is niet duidelijk wanneer een bredere uitrol voor het ontvangen van sms'jes volgt.

Daarnaast maakt de nieuwe versie van de applicatie het mogelijk om gemakkelijker contactpersonen te vinden op Skype, met de nieuwe people you may know-functionaliteit. Verder moet de nieuwe interface gebruikers betere controle geven over het beheer van hun contactpersonen, en kunnen telefoonnummers worden toegevoegd aan bestaande contacten.

Op mobiele versie van Skype krijgen gebruikers meer controle over hun datagebruik, door het automatisch downloaden van foto's alleen mogelijk te maken als er een wifi-verbinding beschikbaar is. Specifiek voor de Android-versie is er een functionaliteit ingebouwd om sneller een chat of telefoongesprek te beginnen: dat kan nu met een lange druk op de Skype-applicatie.