Benchmarks tonen vermoedelijk nieuw Android-toestel Google met Snapdragon 855

Google lijkt te werken aan een nieuw apparaat dat is voorzien van Android-versie Q en draait op een Snapdragon 855-processor. Waar het precies om gaat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om een nieuwe telg in de Pixel-reeks.

De benchmarks van het bewuste apparaat, dat de codenaam Coral draagt, verschenen op Geekbench, zo ontdekte de website Wccftech. Er zijn speculaties dat het gaat om de Pixel 4, maar dat is niet met zekerheid te zeggen; Google heeft zelf niets bekendgemaakt en het is niet duidelijk of de benchmarkresultaten betrouwbaar zijn, en daarnaast zijn de gegevens incompleet.

Uit de gegevens blijkt dat het Google-apparaat voorzien is van Android Q, de aankomende versie van het mobiele besturingssysteem, en 6GB ram. De gegevens van de processor doen vermoeden dat het gaat om de Snapdragon 855 van Qualcomm. De resultaten verschenen op 24 januari op Geekbench.

Onduidelijk is wanneer de vermoedelijke Pixel-smartphone uit zou moeten komen. Mogelijk gebeurt dit pas later dit jaar; er kwamen eerder al geruchten naar buiten over een Lite-versie van de Pixel 3, en het is aannemelijk dat deze eerst uitkomt. Vermoedelijk is de release dit voorjaar, met dan mogelijk een Pixel 4 in het najaar.