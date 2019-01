Fairphone onderzoekt mogelijkheid Android 8-update voor Fairphone 2

Het Nederlandse Fairphone onderzoekt de mogelijkheid om zonder ondersteuning van Qualcomm opnieuw een Android-update uit te brengen voor zijn Fairphone 2, die op de niet langer ondersteunde Snapdragon 801 draait. Het gaat ditmaal om Android 8 Oreo.

Dat vertelt Fabian Hühne, woordvoerder voor Fairphone, in een interview met Android Planet. Fairphone vindt duurzaamheid belangrijk en lange ondersteuning past daar volgens hem bij. Hühne vertelt verder dat het bedrijf ernaar streeft om ook de maandelijkse security-updates uit te brengen voor het toestel, als het bedrijf erin slaagt. Hij omschrijft het proces echter wel als "ingewikkeld en zonder garantie dat het gaat lukken". Over een eventuele daaropvolgende update naar Android 9 Pie spreekt hij niet.

Het is dus niet de eerste keer dat Fairphone zo'n soort update probeert te ontwikkelen. Afgelopen november bracht het bedrijf een update naar Android 7.1.2 uit voor het toestel, dat oorspronkelijk in 2015 uitkwam en op Android 5 draaide. Destijds meldde Fairphone dat het een grote investering was, omdat het bedrijf zelf klein is en omdat er maar zo'n 100.000 exemplaren van de Fairphone 2 zijn verkocht.

Aan de onofficiële zijde zijn er ook toestellen met een Snapdragon 801 die draaien op nieuwere versies van Android. De welbekende OnePlus One uit 2014, bijvoorbeeld, heeft een Sd801 maar kan ook draaien op LineageOS 15.1, dat gebaseerd is op Oreo. Dat is waarschijnlijk te danken aan de grote schare fans die het toestel altijd heeft gehad.

Naast lange ondersteuning is de Fairphone ook makkelijk te repareren omdat hij ontworpen is met dat principe in het achterhoofd. Fairphone biedt ook de onderdelen daarvoor, waaronder de lcd, micro-usb-poort en accu.