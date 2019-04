Fairphone stopt met verkoop van Fairphone 2

Fairphone heeft vrijwel alle exemplaren van zijn Fairphone 2 verkocht en er komen geen nieuwe meer. De 'eerlijke' smartphone kwam in december 2015 uit. Fairphone blijft nog wel onderdelen leveren en het toestel ondersteunen.

De communitymanager van Fairphone schrijft op het eigen forum dat de Fairphone 2 binnenkort niet meer te koop is. Er liggen nog een aantal exemplaren bij retailers en er is nog een batch van refurbished toestellen die op de markt komt, maar nieuwe exemplaren worden niet meer geproduceerd.

Fairphone belooft wel dat onderdelen voor de Fairphone 2 nog leverbaar blijven, dat het toestel in de toekomst nog ondersteund wordt en dat er Android-updates blijven verschijnen. De telefoon draait nu op Android 7, maar de makers onderzoeken of een upgrade naar Android 8 mogelijk is. Dat is niet eenvoudig, omdat de Snapdragon 801-soc niet meer wordt ondersteund.

Of er een Fairphone 3 komt, is nog niet duidelijk. Volgens het bedrijf is er een markt voor duurzame elektronica en zijn de producten tot nu toe slechts het begin geweest. De communitymanager verwijst naar de nieuwsbrief voor mensen die op de hoogte willen blijven van de 'ontwikkelingen en toekomstige producten'.

De Fairphone 2 kwam in 2015 uit en is inmiddels drie jaar en negen maanden te koop geweest. Eind 2019 meldde het bedrijf dat er zo'n honderdduizend exemplaren van de Fairphone 2 zijn verkocht. Bij de telefoons die Fairphone maakt staat duurzaamheid, eerlijke productie en eerlijk loon voor arbeiders centraal.