De Fairphone 3 gaat 450 euro kosten. De duurzame telefoon werd vandaag in Berlijn gepresenteerd en bestaat uit gemakkelijk te upgraden modules, een Snapdragon 632-processor en 4GB werkgeheugen.

Het nieuwe model van de 'fair trade-telefoon' is een opvolger van de Fairphone 2 uit 2015. Het Nederlandse merk kenmerkt zich voornamelijk door het feit dat de componenten relatief makkelijk te upgraden zijn, en door het gebruik van duurzame materialen en werkomstandigheden. Dat is ook bij de Fairphone 3 weer het geval; het toestel heeft zes verschillende modules, zoals het scherm en de camera aan de achterkant. Het toestel wordt standaard geleverd met een schroevendraaier waarmee het gemakkelijk uit elkaar te halen is.

Wat hardware betreft heeft de Fairphone een Snapdragon 632-processor van Qualcomm en 4GB ramgeheugen. Het toestel heeft 64GB opslaggeheugen en dualsimondersteuning waar ook een extra micro-sd-kaart in past. De telefoon heeft een enkele camera van twaalf megapixel met dezelfde Sony IMX363-sensor als de Pixel 3a. De camera heeft elektronische beeldstabilisatie op full hd, maar niet in 4k. De accu meet 3000mAh en draait op een stockversie van Android.

Het toestel is inmiddels als preorder te kopen op de Fairphone-website. We hebben de Fairphone 3 ook gereviewd; je kunt de hele review hier lezen.