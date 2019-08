Tweak stopt met nieuwe DSL-abonnementen en verhoogt bestaande prijs naar 35 euro

Provider Tweak verhoogt per 1 oktober de prijzen van alle dsl-abonnementen. Die gaan 35 euro per maand kosten, ongeacht de snelheid. Daarnaast stopt Tweak met het aanbieden van nieuwe dsl-abonnementen.

De provider zegt zich in de toekomst voornamelijk nog te willen richten op glasvezel. Daarom worden er vanaf 1 oktober geen nieuwe dsl-abonnementen meer afgesloten. Werkende dsl-abonnementen blijven wel gewoon actief, maar klanten betalen na die datum automatisch het eventueel hogere tarief als zij nu een lagere prijs betalen.

Op dit moment betalen klanten met een dsl-abonnement bij Tweak 25 euro voor een verbinding van 10Mbit/s, 30 euro voor 20Mbit/s en 35 euro voor 50Mbit/s. In de toekomst worden al die prijzen gelijkgetrokken; ze gaan 35 euro kosten, ongeacht de snelheid. De verbinding loopt via het netwerk van KPN. Volgens Tweak worden de inkoopprijzen van dsl steeds hoger en is de provider daarom gedwongen de prijzen te verhogen. Volgens de provider kunnen klanten hun abonnement ook opzeggen. Dat gebeurt dan per 1 oktober.