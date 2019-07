KPN-, Xs4all- en Tweak-klanten in Almere Poort hebben geen internet door storing

Klanten van KPN, Xs4all en Tweak die woonachtig zijn in Almere Poort kunnen problemen ervaren met internet, bellen en televisie. Dat komt door een storing bij meerdere wijkcentrales. Vermoedelijk speelt de hitte hierbij geen rol en ligt het aan problemen met de backhaul.

Tweak zegt op zijn storingspagina dat de storing zich voordoet in acht wijkcentrales in Almere. Het gaat specifiek om een storing bij de City Pop van Almere Poort en de achterliggende centrales. Provider Xs4all meldt eveneens dat het om deze wijkcentrale gaat. Het bedrijf zegt dat klanten in Almere Poort als gevolg van de storing momenteel geen verbinding kunnen maken met internet, of daar in ieder geval problemen mee ervaren. Ook telefonie- en televisiediensten kunnen verstoord zijn.

In eerste instantie gaf Tweak aan dat de hitte vermoedelijk een rol speelde bij de problemen, maar inmiddels is gebleken dat dat niet heel waarschijnlijk is. Commercieel directeur van Tweak, Randal Peelen, zegt dat Tweak in de centrale in Almere Poort, die overigens door Reggefiber wordt beheerd, een tracé met KPN deelt. Het gaat om drie afzonderlijke verbindingen die allemaal getroffen zijn en samen één tracé delen.

Peelen zegt dat wellicht een fout bij graafwerkzaamheden de oorzaak kan zijn, al betitelt hij dat als 'heel speculatief'. Volgens hem is het meestal zo dat als meerdere providers over meerdere verbindingen tegelijk een storing hebben, dat het doorgaans gaat om schade die veroorzaakt wordt door graafwerkzaamheden. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, wordt momenteel onderzocht. Het is nog niet precies te zeggen wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost.