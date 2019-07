Samsung brengt aangepaste Galaxy Fold vanaf september uit

Samsung gaat de Galaxy Fold vanaf september weer verkopen en maakt bekend welke veranderingen er zijn doorgevoerd. Volgens de fabrikant is het scharnier steviger gemaakt en beter afgedicht. Ook is de beschermlaag over de schermen aangepast.

Die beschermlaag loopt nu door over de schermranden, wat duidelijk moet maken dat een integraal onderdeel is van het scherm. Bij de eerste reviewexemplaren van de Galaxy Fold die werden uitgestuurd dachten sommige ontvangers dat de beschermlaag een screen protector was die verwijderd kon worden.

Ook zegt Samsung het scharnier beter te beschermen tegen het indringen van stof of vuil. Aan de boven- en onderkant van het scharnier zijn beschermkappen toegevoegd en ook is de afstand tussen het scharnier en de behuizing kleiner gemaakt. Verder heeft Samsung meerdere metalen lagen toegevoegd onder het flexibele scherm om dit steviger te maken.

Vanaf september brengt Samsung de Galaxy Fold uit in een aantal niet nader genoemde landen. Het toestel komt niet meteen wereldwijd uit. Sammobile ontdekte woensdag dat Samsung onder andere in Nederland en Italië is gestopt met het testen van de nieuwste firmware voor de Fold. Wel zijn er nieuwe firmwareversies voor de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk en India. Vermoedelijk zijn dat de landen waar het toestel als eerste uitkomt.

Samsung heeft de afgelopen maanden niet alleen gewerkt aan het verbeteren van de hardware, maar ook aan software. Volgens de fabrikant zijn er zijn meer apps geoptimaliseerd voor het vouwbare scherm, maar welke dat zijn is onbekend.

De Samsung Galaxy Fold had op 26 april uit moeten komen in de VS en zou op 3 mei ook naar Nederland komen voor 2020 euro. Nadat er problemen ontstonden bij reviewexemplaren trok Samsung het toestel terug. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de perikelen rondom de Galaxy Fold.