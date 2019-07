Samsung-ceo erkent dat Galaxy Fold te vroeg uitkwam

DJ Koh, de smartphonetopman van Samsung, zegt dat hij de release van de telefoon doordrukte terwijl het apparaat nog niet klaar was. Halverwege april kwamen de eerste previews online en al snel bleek er het nodige mis met het toestel. Een nieuwe releasedatum is nog onbekend.

The Independent was onlangs aanwezig bij een ontmoeting van Samsung in het Zuid-Koreaanse Seoul aanwezig was, waar het bedrijf uitleg gaf over de problemen en de huidige status van de Galaxy Fold. Daar gaf Koh aan dat het 'beschamend' was en dat hij het toestel te snel liet uitkomen. "Ik erken dat ik iets gemist heb bij de vouwbare telefoon", zei de topman. Hij stelt dat Samsung handelt naar de filosofie 'maak wat niet gemaakt kan worden.' De problemen met de Galaxy Fold zijn volgens hem soms onderdeel van een dergelijke werkhouding.

Koh geeft daarbij aan dat er een herstelproces gaande is en dat het vouwbare toestel dus niet wordt geannuleerd. "Op dit moment worden meer dan 2000 toestellen getest op alle aspecten. We hebben alle issues omschreven. Aan sommige problemen dachten we niet eens, maar dankzij onze reviewers worden er nu op grote schaal tests uitgevoerd', aldus de topman. Samsung geeft echter nog geen exacte nieuwe releasedatum voor de vouwtelefoon.

Daarnaast ging Koh in op de slagingskansen van het concept van een vouwbare telefoon. Volgens hem leidt de opkomst van iot, 5g en kunstmatige intelligentie tot een nieuw tijdperk waarin technologieën samensmelten, waarin er voor de traditionele smartphone wellicht geen plaats meer is. Hij denkt dat de Galaxy Fold wel eens het begin van het einde kan zijn voor reguliere smartphones. Volgens Koh zal het vouwbare concept een paar jaar blijven bestaan, waarna een andere form factor wellicht de nieuwe norm wordt. In zijn ogen moeten we niet meer denken in termen van smartphones, maar breder, in de vorm van 'slimme apparaten'.

De Galaxy Fold had begin mei in de Benelux moeten uitkomen, maar dat ging uiteindelijk niet door vanwege gerapporteerde schermdefecten. Niet lang daarna kwam reparatiesite iFixit tot de conclusie dat de vouwbare telefoon 'verontrustend fragiel' is. Daarmee werd de release van de Fold in feite op basis van reviewers tot nader order uitgesteld. Overigens besloot Huawei eerder om zijn vouwbare telefoon ook later uit te brengen; het bedrijf gaat zijn Mate X aan meer tests onderwerpen.