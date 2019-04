Samsung stelt release Galaxy Fold uit na meldingen schermdefecten

Samsung heeft te kennen gegeven dat de Galaxy Fold niet zoals verwacht op 26 april uitkomt. Uit een statement dat het bedrijf heeft vrijgegeven, wordt duidelijk dat het uitstellen van de release te maken heeft met schermproblemen die reviewers hebben gemeld.

Volgens Samsung hebben de meldingen van reviewers laten zien dat er problemen zijn met de schermconstructie die eerst verbeterd moeten worden voordat de Galaxy Fold klaar is voor de consumentenmarkt. Het scherm moet versterkt worden en de handleiding moet uitgebreid worden, om ervoor te zorgen dat gebruikers goed met het scherm omgaan.

Samsung gaat nu eerst aanvullend onderzoek doen naar de gemelde problemen voordat het met een nieuwe releasedatum komt. Pas over een aantal weken denkt het bedrijf een nieuwe datum te kunnen communiceren. Uit een initiële inspectie blijkt dat de schermdefecten mogelijk worden veroorzaakt met de spanning die op de onder- en bovenkant van het scharnier komt te staan wanneer het scherm wordt open- en dichtgeklapt. Ook zou een "substantie" in het scherm voor problemen kunnen zorgen, maar dat lichtte Samsung niet verder toe.

In het weekend werd al bekend dat Samsung twee geplande evenementen in China omtrent de Galaxy Fold had afgelast. Daarbij liet het Koreaanse bedrijf weten het besluit te hebben genomen vanwege problemen met de eigenaren van de locaties waar het evenement gehouden zou worden, maar het bedrijf ontkende toen nog dat het iets te maken had met het uitstellen van de release.

De problemen kwamen vorige week naar buiten toen opvallend veel reviewers gelijksoortige problemen meldden met het scherm van de Galaxy Fold. Samsung liet kort daarna weten onderzoek te doen naar de meldingen. Samsung stelde dat gebruikers de vooraf aangebrachte screenprotector niet mogen verwijderen, om zo schermproblemen te voorkomen, iets dat overigens ook in de handleiding staat.

Een Samsung Galaxy Fold met schermproblemen. Bron: The Verge