Vier reviewers Samsung Galaxy Fold zagen binnen twee dagen schermdefecten

Vier techjournalisten van Amerikaanse media zagen hun exemplaar van de vouwbare smartphone Samsung Galaxy Fold schermdefecten vertonen binnen twee dagen nadat ze hem kregen. Het is onbekend waaraan de defecten liggen.

Het gaat in alle gevallen om verschillende defecten. Bij techjournalist Steve Kovach van CNBC flikkert de linkerkant van het scherm, Mark Gurman van Bloomberg haalde de plastic cover eraf waarna het scherm vanaf de linkerkant uitviel en YouTuber MKBHD deed hetzelfde, terwijl bij Dieter Bohn van The Verge een puntje onder het scherm verscheen die het display in het midden brak.

Waar Gurman en MKBHD het wijten aan het verwijderen van de plastic cover, iets waarvan de fabrikant zegt dat gebruikers het niet moeten doen, heeft Kovach geen verklaring voor het falen. Bij The Verge gebruikte het videoteam klei om de telefoon rechtop te zetten tijdens het filmen en Bohn denkt dat wellicht een stukje klei in het scharnier is gekomen en zo het scherm kon penetreren.

Samsung deelde de reviewexemplaren uit tijdens een eigen evenement afgelopen maandag. Dat gebeurde alleen in de Verenigde Staten. In de Benelux zijn geen reviewexemplaren van de Galaxy Fold verspreid.

De fabrikant stuurt de reviewers vervangende exemplaren, maar heeft nog geen statement gegeven over de kwestie. Het gebeurt incidenteel dat reviewexemplaren van smartphones defecten vertonen, maar het gebeurt niet vaak dat er binnen korte tijd meerdere meldingen over problemen met hetzelfde component naar buiten komen. De Galaxy Fold komt volgende week uit in de Verenigde Staten en ligt over twee weken in de winkels in Nederland. Tweakers publiceerde maandag een preview van de vouwbare smartphone.

