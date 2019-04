Samsung heeft geen interesse in ontwikkelen eigen videostreamingdienst

Samsung heeft geen interesse in het starten van een eigen dienst voor het streamen van films en series. Dat heeft een topman van het bedrijf gezegd in een interview. Concurrent op de mobiele markt Apple begint dit najaar met een eigen videostreamingdienst.

Samsung ziet meer in het samenwerken met andere bedrijven om diensten aan te bieden, zegt D.J. Koh, topman van Samsungs mobiele divisie, in een interview met Le Figaro. Daarom ziet hij geen heil in een eigen streamingdienst. De fabrikant heeft met Milk Music een eigen muziekstreamingdienst gehad, maar die is inmiddels weer gestopt.

Koh noemt als voorbeeld van samenwerking met andere partijen een modus in de camera-app voor Instagram, maar de Galaxy S10-telefoons hebben bijvoorbeeld ook muziekstreamingdienst Spotify voorgeïnstalleerd staan. Apple begint dit najaar met de eigen streamingdienst TV+. Op de streamingmarkt zijn veel meer bedrijven actief en daar komen dit jaar enkele grote namen bij, waaronder Time Warner en Disney. Samsung heeft enkele jaren geleden wel een experiment gedaan met een video-on-demand dienst in Azië onder de naam Project Glued.

De topman zegt verder dat hij verwacht dat Samsung nog jaren leider zal blijven op de mobiele markt. Waar Apples verkopen lijken te stagneren of in te zakken, groeit de Chinese concurrent Huawei snel. Huawei zei al jaren geleden marktleider te willen worden en een topman zei onlangs te verwachten dat Huawei Samsungs positie binnen enkele jaren zal overnemen.

Samsung wil Huawei op afstand houden door de introductie van nieuwe 'mobiele ervaringen', zoals de aankomende vouwbare smartphone Galaxy Fold, waar Tweakers eind deze week een preview van zal publiceren. De Fold is de eerste opvouwbare smartphone die uitkomt in de Benelux; dat gebeurt begin mei.