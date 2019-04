Facebook beperkt bereik van groepen die desinformatie verspreiden

Facebook zegt dat het vanaf woensdag wereldwijd het bereik van groepen die meer dan eens desinformatie hebben verspreid, zal beperken. Het sociale netwerk wil die groepen niet verbieden, maar hoopt op deze manier dat minder mensen ermee te maken krijgen.

Als Facebook een groep meer dan eens heeft betrapt op het verspreiden van desinformatie, zullen posts bij minder mensen in het nieuwsoverzicht verschijnen, zegt Facebook. Bovendien gaat het sociale netwerk sterker letten op een 'klikgat'. Als een pagina op Facebook veel kliks trekt maar verder op internet weinig tot geen kliks heeft van zoekmachines of uit direct verkeer, merkt het bedrijf dat aan als verdacht en neemt Facebook dat mee in het algoritme om de posts bij minder mensen terecht te laten komen.

Daarnaast komt er in het Page Quality-tabblad een melding over of er iets bekend is over clickbait van de pagina. Dat moet gebruikers informeren over het soort artikelen dat een pagina post. De maatregelen maken deel uit van een set aan acties op Facebook, Facebook Messenger en Instagram die de kwaliteit van posts in de feed moet verhogen en de verspreiding van clickbait en desinformatie op de platforms moet tegengaan. Andere maatregelen zijn onder meer het meer laten checken van artikelen op echtheid door derde partijen en het labelen van berichten als 'doorgestuurd' op Messenger.

Video van Facebook over het beoordelen van desinformatie