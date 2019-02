Pinterest blokkeert vaccinatie-zoekresultaten in strijd tegen desinformatie

Pinterest blokkeert Engelstalige zoekopdrachten naar onder meer vaccinaties om nepnieuws op het platform tegen te gaan. Wie zoekt naar 'vaccination' krijgt de melding dat de pins tegen de communityrichtlijnen ingaan. 'Vaccinatie' laat wel resultaten zien.

Volgens The Guardian is deze werkwijze het gevolg van een onderzoek uit 2016 waaruit bleek dat driekwart van alle vaccinatieberichten negatief was. In 2017 updatete Pinterest zijn richtlijnen om de promotie van antivaccinatieadviezen te verbannen van het platform. Daardoor kan Pinterest de zoekresultaten blokkeren. Ook heeft de site verschillende borden, verzamelingen van berichten, van antivaccinatieverspreiders verwijderd. Nederlandstalige antivaccinatieborden zijn nog wel actief.

Ifeoma Ozoma, manager bij Pinterest, zegt tegen de krant dat deze manier van werken de voorkeur heeft boven het verspreiden van 'slechte content'. "We doen ons best om slechte content te verwijderen, maar we weten dat er negatieve content is waar we nog niet bij zijn gekomen. Aangezien we niet willen dat die slechte content naar boven komt met zoektermen als 'geneesmiddel voor kanker' of 'zelfmoord', heeft deze werkwijze onze voorkeur."

Pinterest heeft ook een hashdatabank, zodat verwijderde antivaxxmemes niet teruggeplaatst kunnen worden. Daarnaast kunnen bepaalde antivaxxsites niet op het platform worden gelinkt. Wel geeft Ozoma aan dat het lastig is om crossposts te voorkomen van 'bepaalde grote sociale media' die niet de focus op nepnieuws delen met Pinterest. The Wall Street Journal schrijft dat de zoekresultatenblokkade eind vorig jaar is ingegaan.

Op dit moment is in Nederland een bewustwordingscampagne gaande over nepnieuws. Met de online- en radiocampagne hoopt het kabinet de impact van desinformatie te verminderen. Facebook huurt mensen in die nepnieuws moeten controleren. Het sociale netwerk blokkeert geen zoekopdrachten.