Zuckerberg: Facebook heeft meerjarenplan om haatzaaien tegen te gaan

Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft te kennen gegeven dat er een meerjarenplan is om zaken zoals haatzaaien en het manipuleren van verkiezingen tegen te gaan. Facebook begon dit jaar met ingrijpen, maar krijgt kritiek dat het te weinig doet.

In een uiteenzetting op zijn eigen Facebook-profiel gaf Zuckerberg aan welke voortgang er dit jaar is gemaakt met implementeren van middelen om haatzaaien en ander ongewenst gedrag tegen te gaan. Zo zijn er nu systemen geïmplementeerd die nepaccounts moeten detecteren die worden ingezet bij het manipuleren van verkiezingen. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie bij het herkennen van haatzaaien en terroristische content, om te voorkomen dat dit op het sociale netwerk terechtkomt.

Zuckerberg erkent echter dat de maatregelen die dit jaar zijn genomen niet afdoende zijn om zaken zoals haatzaaien en het manipuleren van verkiezingen te voorkomen, en ongewenste content van het netwerk te houden. Hij stelt echter dat zijn bedrijf inmiddels een meerjarenplan heeft om de in gebruik genomen systemen te verbeteren. Details worden er echter niet gegeven, waardoor onduidelijk blijft welke verbeteringen gebruikers mogen verwachten in het komende jaar.

Critici zijn van mening dat de acties van Facebook vooralsnog te weinig uithalen. Zo is er kritiek op het gebrek aan medewerking aan een Amerikaans onderzoek naar het beïnvloeden van verkiezingen, en werd Zuckerberg door Amerikaanse senatoren bekritiseerd in een hoorzitting. Daarnaast wordt er in verscheidene landen gesproken over overheidsingrijpen vanwege privacybezwaren, onder meer na het lekken van persoonlijke gegevens, en het verspreiden van nepnieuws op Facebook.