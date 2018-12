China claimt wereldwijde dekking gps-alternatief BeiDou

De Chinese tegenhanger van GPS en Galileo, genaamd BeiDou, zou sinds deze week wereldwijde dekking moeten hebben, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Met een nauwkeurigheid tot op 5 meter kan de positie van de gebruiker worden bepaald.

In een bericht dat online is gezet door de South China Morning Post wordt bij monde van Ran Chengqi, die als director general werkt bij het China Satellite Navigation Office, aangegeven dat BeiDou nu op de hele wereld in staat is om posities te bepalen. De geclaimde wereldwijde dekking komt eerder dan verwacht; aanvankelijk stond dit pas voor 2020 op de planning. BeiDou kan de locatie bepalen met een nauwkeurigheid tot 5 meter in AziŽ, maar in de rest van de wereld is dit beperkt tot 10 meter.

BeiDou is ontwikkeld zodat China een onafhankelijk positiebepalingssysteem heeft, en daardoor dus niet afhankelijk is van bijvoorbeeld het Amerikaanse gps. Op het gebied van nauwkeurigheid is er echter nog werk aan de winkel: gps is tot op centimeters nauwkeurig. Chengqi geeft echter aan dat er in de komende jaren verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor het waarschijnlijk is dat de nauwkeurigheid nog omhoog gaat.

Naast gps en het Chinese BeiDou zijn er meer positiebepalingssystemen ontwikkeld; de Europese Unie heeft Galileo en Rusland heeft Glonass ontwikkeld. Ook Japan is bezig met een eigen positiebepalingssysteem.