Europees navigatiesysteem Galileo werkt op een miljard smartphones

Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo staat op een miljard smartphones. De European GNSS Agency, die nu vijftien jaar bestaat, zegt dat de gps-tegenhanger ook op andere apparaten staat. Daardoor ligt het aantal compatibele apparaten misschien nog een stuk hoger.

Het recordcijfer komt volgens de European GNSS Agency van het aantal smartphones met ondersteuning voor Galileo dat inmiddels is verkocht. Volgens de GSA ondersteunt inmiddels 95 procent van de smartphonechips Galileo. Daarmee zijn bijna alle telefoons die sinds 2016 zijn verkocht, compatibel met het systeem.

Het werkelijke aantal actieve apparaten met Galileo zou hoger liggen. Galileo wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld navigatiesystemen in auto's of losse kastjes. De organisatie verwacht dat in 2029 ruim 2,7 miljard apparaten worden verkocht die met Galileo werken. Galileo is naast het Amerikaanse GPS te gebruiken en dat gebeurt ook vaak in combinatie.

Galileo is de Europese tegenhanger van GPS. Het navigatiesysteem zit officieel nog in de ontwikkelfase en bestaat nu uit 26 satellieten. Dat moeten er uiteindelijk 30 worden. Het systeem heeft uiteindelijk miljarden euro's meer gekost dan aanvankelijk gepland en is tegen de beloftes in grotendeels van belastinggeld gefinancierd. Bovendien werkt het systeem nog niet helemaal naar behoren; in juli was Galileo ruim een week offline.