EU stemt in met 16 miljard euro voor Galileo- en Copernicus-satellieten

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een overeenkomst over het EU Space Programme voor de komende budgetperiode van 2021-2027. Daarmee komt er in die zes jaar 16 miljard euro beschikbaar voor onder meer het Galileo-project en de Copernicus-aardeobservatiesatellieten.

Elżbieta Bieńkowska, de EU-commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, zegt op Twitter dat het EU-ruimteprogramma ons een stap dichterbij een situatie van continuïteit brengt, waarbij verdere investeringen in cruciale ruimtetechnologie worden gefaciliteerd en waarmee de autonome toegang van de EU tot de ruimte wordt gegarandeerd. Volgens haar zorgt het voor de financiële stabiliteit van EU-activiteiten in de ruimte.

Het programma is volgens Bieńkowska onder meer van belang om wereldwijde uitdagingen te adresseren, zoals klimaatverandering, een overgang naar een economie met een lage koolstofuitstoot, smart mobility en een digitale economie. Het gaat hierbij concreet om de satellietnavigatie via het Galileo-project en de al operationele European Geostationary Navigation Overlay Service. Dit laatste is een systeem met transponders op drie geostationaire satellieten, veertig grondstations en vier missiecontrolecentra waarmee de precisie van satellietplaatsbepalingssystemen zoals gps en Galileo wordt verbeterd. Daarnaast wordt er geld gestoken in de Copernicus-aardeobservatiesatellieten, die ingezet worden om de aarde te analyseren en bepaalde milieuaspecten in kaart te brengen.

De Commissaris meldt dat met het nu goedgekeurde en in juni 2018 voorgestelde ruimtevaartprogramma ook nieuwe beveiligingsgerelateerde ruimte-initiatieven worden geïntroduceerd: Space and Situational Awareness en Governmental Satellite Communication. Met het eerstgenoemde worden botsingen in de ruimte voorkomen en wordt ook gekeken naar objecten zoals asteroïden die de atmosfeer binnenkomen. Het Governmental Satellite Communication zorgt voor beveiligde satellietcommunicatie voor lidstaten, waarmee onder meer politiediensten en diplomatieke diensten worden ondersteund. Tot slot wordt er geld gestoken in start-ups en 'kosteneffectieve lanceeroplossingen'.