Windows Live Tiles voor sites waren over te nemen door verlopen subdomein

Microsoft heeft een domein laten verlopen waardoor Live Tiles voor websites in het startmenu van Windows over te nemen waren. Een Duitse website wist het domein over te nemen en kon op die manier eigen afbeeldingen en teksten laten zien aan Windows-gebruikers.

Om nieuwe content voor Tiles aan te leveren, konden websites gebruikmaken van de Build a site tile-functie van Microsoft, schrijft Golem. Deze tool vertaalde de rss-feeds van sites naar de benodigde xml-bestanden waar de Tiles op werken. De Build a site tile-website is nog steeds online, maar volgens Golem werkt de tool niet meer. De tool werkte via een verlopen subdomein, dat met een Cname-entry kan worden omgeleid naar een eigen domein. Daardoor kan Golem beïnvloeden welke informatie de functie doorstuurt.

Websites hoeven geen gebruik te maken van de online tool om Live Tiles te tonen. Ze kunnen ook zelf hun rss-feed omzetten naar xml, maar dat moeten zij dan handmatig doen. Onder andere de Russische mailprovider mail.ru en Engadget maken er wel gebruik van. Golem testte het overnemen met twee Duitse websites. De site publiceerde ook een video waarin de ontdekkers vier sites via Edge vastpinnen aan het startscherm. Via het overgenomen subdomein verschijnen daardoor teksten als pwn en h4ck3d op de tegels. Voor zover bekend is het niet mogelijk het lek te misbruiken om code te injecteren. "Maar het probleem is wel dat het proces niet uitgebreid gedocumenteerd is", vertelt de journalist die het ontdekte aan Tweakers.

Windows Live Tiles zijn de grote iconen die onder meer in het startmenu van Windows 10 worden gebruikt. Deze iconen kunnen nieuwe informatie laten zien, bijvoorbeeld over het weer of het laatste nieuws. De Live Tiles werden voor het eerst geïntroduceerd in Windows Phone 7. Later verschenen ze ook in Windows 8 en in Windows 10. Op de desktop werden de Live Tiles nooit erg populair. Er zijn zelfs signalen dat Microsoft de functie in de toekomst helemaal uit Windows schrapt.

De website is nog steeds in bezit van de journalist. "Ik heb de service via Azure gestopt zodat er alleen nog een foutcode verschijnt", vertelt hij. Wel schrijft hij in het artikel dat 'iedereen met het lek aan de slag kan als het domein straks weer vrijkomt.' Hij geeft bovendien ook aan dat het domein niet voor altijd in bezit te blijven houden vanwege de oplopende kosten. Microsoft zou afgelopen maandag pas op de hoogte zijn gesteld van het lek, maar nog niet hebben gereageerd. Ook Tweakers heeft Microsoft om een reactie gevraagd.