Nieuwssites tonen porno bij oude artikelen door verlopen domein van Vidme

Het domein van videostreamingdienst Vidme is deze maand ogenschijnlijk verlopen en opgekocht door een pornosite. Daardoor lieten meerdere websites, waaronder nieuwsmedia, deze week de frontpage van een pornosite zien waar eigenlijk een Vidme-video-embed moest staan.

Vidme was vroeger een videostreamingdienst die net als bijvoorbeeld YouTube door websites geëmbed kon worden. Die embeds laten sinds deze week een snapshot van pornowebsite 5 Star HD Porn zien. Ook de url van Vid.me redirect naar de pornowebsite.

Volgens Motherboard lieten websites, zoals The Washington Post, New York Magazine en Huffington Post, deze week de afbeelding van de pornowebsite zien in plaats van de juiste Vidme-embed. Op de afbeelding van de pornowebsite zien gebruikers expliciete snapshots van pornovideo's die nu door andere gebruikers worden bekeken. Websites halen nu handmatig de Vidme-embeds weg.

Vidme werd in 2014 opgestart en drie jaar later stopte het bedrijf weer. Daardoor zal het voornamelijk om oude artikelen gaan waarbij de video-embeds zijn vervangen door een afbeelding van de pornowebsite. Volgens Whois is het domein voor vid.me op 7 juli geüpdatet.