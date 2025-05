EU onderzoekt of grote pornosites gebruik door minderjarigen voldoende tegengaan

De Europese Commissie onderzoekt of vier grote pornosites er genoeg aan doen om gebruik door minderjarigen tegen te gaan. Het gaat om Pornhub, Stripchat, XNXX en XVideos. De vraag is of de huidige leeftijdsverificatietools van de platforms voldoende werken.

De Commissie zegt op basis van voorlopig onderzoek dat de leeftijdsverificatietools van de vier sites onvoldoende werken om gebruik door kinderen te voorkomen. Dit zou ten koste gaan van de privacy en veiligheid van de kinderen, stelt de Europese Commissie. Daarom start de Commissie een diepteonderzoek om met onder meer interviews en inspecties extra informatie te verzamelen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan de Commissie vervolgstappen afdwingen.

De vier sites gebruiken op dit moment pop-upmeldingen met de vraag of gebruikers 18 jaar of ouder zijn. De gebruikers hoeven dus bijvoorbeeld geen geboortedatum in te vullen. Mogelijk gaan de pop-ups de Commissie niet ver genoeg. De EU werkt wel aan eigen leeftijdsverificatietools. Zo moet er deze zomer een leeftijdsverificatieapp beschikbaar komen. Eind volgend jaar zouden gebruikers ook met de Europese digitale wallet hun leeftijd kunnen verifiëren. Het is niet duidelijk of de Commissie het gebruik van deze tools wil afdwingen.

Pornhub, Stripchat, XNXX en XVideos zijn aangemerkt als 'zeer grote online platforms' onder de DSA-wet, waardoor ze onder extra maatregelen vallen om bijvoorbeeld minderjarigen te beschermen. Daarom start de EU dit diepteonderzoek. Overigens blijkt Stripchat niet langer genoeg gebruikers te hebben om als zo'n zeer groot online platform te worden aangemerkt, waardoor dit platform over vier maanden niet langer aan de aanvullende eisen hoeft te voldoen. De Commissie blijft het platform tot die tijd echter wel als zeer groot online platform behandelen.

Kleinere platforms vallen onder het toezicht van landelijke Digital Services Coordinators. Die hebben toegezegd beter te willen samenwerken om te controleren dat ook kleinere pornoplatforms er voldoende aan doen om minderjarigen te weren.