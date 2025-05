Grote pornosites melden flinke afname in Europees verkeer

Vier van de grootste pornoplatformen in Europa stellen dat het verkeer vanuit de Europese Unie enorm is afgenomen. Als dat klopt, hoeven zij mogelijk niet meer aan de Europese Digital Services Act te voldoen, omdat ze dan niet meer als groot platform worden aangemerkt.

XVideos, PornHub, StripChat en XNXX zijn volgens de regels van de Digital Service Acts allemaal 'zeer grote onlineplatformen', ook wel vlop's genoemd. Een platform heeft gemiddeld meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers binnen de EU nodig om als zodanig te worden aangemerkt.

Maar een deel van deze websites voldoet naar eigen zeggen niet meer aan die eis. In hun transparantierapporten melden de websites een enorme afname in het Europese verkeer, schrijft nieuwssite Euractiv, dat de rapporten heeft ingezien. XNXX zegt dat het in januari gemiddeld 46 miljoen maandelijkse gebruikers had in Europa, terwijl dat er in augustus nog 77 miljoen waren. XVideos heeft het over 31 miljoen gebruikers en PornHub heeft er naar eigen zeggen nog 26,6 miljoen. In augustus waren dat er respectievelijk nog 84 miljoen en 33 miljoen. StripChat meldde in augustus al een significante daling in het Europese verkeer, wat toen al op gemiddeld 26,6 miljoen mensen uitkwam. Sindsdien hebben zij geen nieuwe aantallen meer genoemd.

Dat de aantallen nu zoveel lager uitvallen, heeft er volgens XNXX en XVideos - die van dezelfde eigenaar zijn - mee te maken dat veel mensen een incognitovenster gebruiken als ze de websites bezoeken. Eerder werden gebruikersaantallen volgens de eigen websites nog ingeschat op basis van 'ervaring en vuistregels'.

Als de cijfers kloppen, dan zou alleen XNXX nog een vlop zijn volgens de DSA. Platformen die als vlop worden aangemerkt, moeten extra maatregelen nemen onder de DSA. Zo moeten ze strenger toezien op de moderatie van illegale content en het beschermen van minderjarigen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt tegenover Euractiv dat de Commissie marktontwikkelingen 'nauw volgt', maar dat een platform dat onder de grenzen van een vlop valt, die aanmerking niet automatisch verliest. De Commissie moet eerst diverse stappen nemen voordat de vlop-status wordt ingetrokken.