EU: Bluesky overtreedt Europese regel en moet Europees kantoor hebben

Sociaal medium Bluesky zou een Europees kantoor moeten hebben om aan Europese regels te voldoen. Dat meldt de Europese Commissie. Ook zou er een pagina moeten zijn waarop staat hoeveel gebruikers er in de EU zijn.

De Commissie roept nu lidstaten op om te kijken of zij een juridische entiteit van Bluesky kunnen vinden in hun land, meldt Reuters. Op die manier kan de Commissie Bluesky aanspreken, want dat gebeurt via een Europese vestiging van een bedrijf. Dat kan nu niet, terwijl Bluesky als sociaal medium wel actief is in de EU.

Bluesky is te klein om onder de regels te vallen van grote platforms onder de Digital Services Act. Daarvoor moet een dienst 45 miljoen gebruikers in de EU hebben. Wel gelden er regels van de DSA die voor alle platforms gelden. Bluesky geldt als alternatief voor X, het voormalige Twitter, met een interface en functionaliteit die daarop lijken. Wereldwijd zijn er rond de vijftien miljoen gebruikers van de dienst, die sinds 2019 bestaat.