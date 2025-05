X-alternatief Bluesky heeft meer dan vijftien miljoen gebruikers. Naar verwachting komt dat doordat een groot deel van de X-gebruikers na de recente verkiezing van Donald Trump naar een nieuw platform zoekt.

Het nieuwe recordaantal staat op een statistiekenpagina van een van de ontwikkelaars, die automatisch met behulp van Bluesky's api wordt aangevuld. Daarop is te zien dat het platform op woensdagavond meer dan 15,1 miljoen gebruikers heeft. Dat zijn totale aanmeldingen en niet per se actieve gebruikers; volgens de statistiekmakers kunnen statistieken zoals actieve gebruikers, totale posts en likes vanwege 'de recente aanwas van gebruikers' mogelijk incorrect zijn.

Bluesky kreeg met name de afgelopen dagen een grote toestroom aan nieuwe gebruikers. In de afgelopen week bleken dat er 700.000 te zijn. Het zou met name gaan om Amerikaanse gebruikers. De toename lijkt voornamelijk te komen door de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Elon Musk, die ook X bezit, speelde daarin een grote rol, onder andere door veel geld in Donald Trumps campagne te steken.