Bluesky krijgt in een week tijd 700.000 nieuwe gebruikers erbij

Socialmediaplatform Bluesky heeft in een week tijd ruim 700.000 gebruikers erbij gekregen. Het grootste deel van de nieuwe accounts lijkt afkomstig te zijn uit de Verenigde Staten. Het platform heeft momenteel 14,5 miljoen wereldwijde gebruikers.

Dat het aantal gebruikers op Bluesky is toegenomen, komt waarschijnlijk door de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, schrijft The Verge. X-eigenaar Elon Musk was namelijk een belangrijke geldschieter in de campagne van presidentskandidaat en winnaar van de verkiezingen Donald Trump. Musk had 130 miljoen dollar in de campagne gestoken, schrijft onder andere CNBC.

Verder kan de groei deels te verklaren zijn door onvrede over de veranderingen bij X. Afgelopen maand kreeg Bluesky in een dag tijd 500.000 nieuwe gebruikers. Kort daarvoor maakte X bekend dat geblokkeerde gebruikers nog steeds de posts kunnen zien van accounts die hen hebben geblokkeerd. Ook heeft Bluesky meer functies toegevoegd die eerst ontbraken, zoals ondersteuning voor posts met video's en het versturen van privéberichten.