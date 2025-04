X laat derden AI-modellen trainen met gebruikersdata volgens nieuw privacybeleid

Socialemediaplatform X gaat volgens zijn nieuwste privacybeleid gebruikersgegevens delen met derden om AI-modellen te trainen. X-gebruikers die hiermee niet akkoord gaan, moeten dat zelf uitschakelen, aangezien de optie standaard is ingeschakeld.

X heeft afgelopen woensdag de nieuwste versie van zijn privacybeleid gepubliceerd, die van kracht gaat op 15 november. Sectie 3 meldt dat X afhankelijk van de instellingen 'gegevens kan delen of openbaar maken aan derden'. Indien gebruikers zich niet afmelden, kunnen de ontvangers van de gegevens deze 'in sommige gevallen gebruiken voor hun eigen onafhankelijke doeleinden in aanvulling op de doeleinden die worden vermeld in het privacybeleid van X, waaronder bijvoorbeeld het trainen van hun AI-modellen, al dan niet generatief'.

Hoewel X verwijst naar de instellingen om het delen van data te voorkomen, merkt TechCrunch op dat het bedrijf niet specifiek aangeeft hoe gebruikers dit kunnen doen. Momenteel bevat het menu een optie om geen data van posts of gebruikersinteracties te delen met Grok en de serviceprovider xAI, wat niet lijkt te verwijzen naar derden. Mogelijk voegt X een nieuwe opt-outmogelijkheid toe voordat het nieuwe privacybeleid van kracht gaat.

Verder voegt X toe dat het bepaalde gegevens langer gaat bijhouden dan wordt aangegeven in het beleid. Dat is naar eigen zeggen om te voldoen aan wettelijke vereisten en om veiligheids- en beveiligingsredenen. Bovendien herinnert het bedrijf gebruikers eraan dat publiekelijk beschikbare X-content na het verwijderen hiervan nog te zien kan zijn op andere plaatsen, zoals in zoekmachines.

Terwijl X op 7 mei begon met het verzamelen van data van EU-gebruikers, werd er pas vanaf 16 juli een afmeldmogelijkheid aangeboden via de privacyinstellingen. Dat was niet naar de zin van de Ierse Data Protection Commission, die een rechtszaak aanspande tegen X. Het socialemediaplatform maakte begin september bekend dat het de gebruikersinformatie van EU-burgers dan toch niet gaat gebruiken om de AI-chatbot Grok te trainen.