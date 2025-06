Elon Musks xAI gaat supercomputer uitbreiden naar 1 miljoen gpu's

AI-start-up xAI van Elon Musk is van plan om zijn supercomputer in het Amerikaanse Memphis flink uit te breiden. De bedoeling is dat de supercomputer genaamd Colossus een miljoen gpu's krijgt.

Colossus heeft op dit moment 100.000 gpu's, die gebruikt worden om AI-model Grok te trainen, schrijft Reuters. De uitbreiding wordt mogelijk gemaakt met behulp van Nvidia, dat de gpu's levert, Dell en Super Micro. Deze bedrijven gaan ook vestigingen openen in de regio als onderdeel van de uitbreiding van Colossus. De uitbreiding van Colossus is al begonnen, maar het is onduidelijk wanneer deze afgerond is.

Elon Musk zei afgelopen mei al dat de supercomputer veel gpu's nodig heeft om de volgende versie van Grok te ontwikkelen. Het zou gaan om tienduizenden Nvidia H100-gpu's. Ook zouden de clusters van deze chips vier keer groter zijn dan de grootste gpu-clusters die momenteel gebruikt worden, zei Musk. Mogelijk doelde hij daarmee op de clusters van Meta, dat werkt aan twee gpu-clusters met elk 24.000 chips.