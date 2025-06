Nederland wil eigen supercomputer voor AI-toepassingen van de overheid

Nederland werkt aan het bouwen van een 'AI-fabriek', waar de AI-toepassingen van de overheid op moeten gaan draaien. Het gaat om een supercomputer voor de systemen, maar er is nog geen locatie voor gekozen.

Alle uitvoeringsprocessen van de Nederlandse overheid gaan kunstmatige intelligentie gebruiken, stelt staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering in BNR Digitaal. Als voorbeeld noemt hij de Belastingdienst, waar bijvoorbeeld een AI-chatbot of een fraudesysteem ingezet kan worden. "Binnenkort hebben we per uitvoeringsproces vier of vijf AI-systemen."

Wat de staatssecretaris betreft moet Nederland niet afhankelijk zijn van derden voor de rekenkracht van de AI-systemen. Daarom wil hij investeren in eigen computers, servers en rekenkracht. Naar verwachting gaat de beoogde supercomputer tussen de 200 en 300 miljoen euro kosten. "Vroeger was digitalisering een middel om te besparen, nu is het tijd dat we weer gaan investeren in digitalisering en autonomie", aldus de staatssecretaris.

Waar de supercomputer moet gaan staan en wanneer deze daadwerkelijk gebouwd wordt, is nog niet bekend. Szabó gaat nu eerst werken aan een concreet plan met financiering en partners.