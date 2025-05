Noord-Brabant inventariseert vraag naar supercomputers met uni's en bedrijven

Noord-Brabant gaat samen met een incubatieprogramma en universiteiten onderzoeken of er een supercomputerprogramma in de provincie kan worden opgezet. De instanties bekijken of er in de toekomst behoefte kan worden gecreëerd aan een high-performancecomputingfaciliteit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant, samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. De instanties starten een verkennend onderzoek naar de vraag naar high-performancecomputing in de provincie. Ze zoeken daarbij naar start-ups en bedrijven of samenwerkingsverbanden die mogelijk van een dergelijke hpc-faciliteit gebruik willen maken, zoals bedrijven die werken aan medisch onderzoek of de energietransitie.

Voorlopig gaat het alleen nog om een verkennend onderzoek naar de behoeften. De organisaties willen 'proofs-of-concept gericht op concrete onderzoeksvragen' die samen moeten zorgen voor het 'vormgeven en implementeren van supercomputing'. De provincie zegt mogelijk financieel bij te willen dragen aan de samenwerking, maar noemt geen bedragen.

De basis van het onderzoek is de supercomputer van de TU Eindhoven. De universiteit verwacht begin volgend jaar een Nvidia DGX B200-supercomputer in gebruik te kunnen nemen. Dat is een supercomputer die in een datacenter in Finland staat. De TU/e heeft al langer plannen dat systeem in de toekomst te gebruiken voor bijvoorbeeld kankeronderzoek. De universiteit zou ook 'de mogelijkheden onderzoeken om haar nieuwe AI-supercomputingfaciliteiten uit te breiden'. Tilburg University wil dat proces vooral ondersteunen met begeleiding op ethisch, juridisch en sociaal vlak.