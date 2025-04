SURF gaat Europese quantumcomputer in Amsterdam hosten

De Nederlandse samenwerkingsorganisatie voor ict-innovatie SURF gaat een Europese quantumcomputer hosten op het Amsterdam Science Park. Deze wordt gekoppeld aan de nationale supercomputer Snellius.

Studenten, onderzoekers en bedrijven kunnen gebruikmaken van de 'unieke combinatie tussen een quantum- en een ‘reguliere’ supercomputer', schrijft SURF. Het systeem wordt gebaseerd op semiconductor spin-qubits. In de eerste fase krijgt het quantumsysteem minimaal zestien van die qubits, meldt de EuroHPC JU, een Europees samenwerkingsverband van bedrijven en EU-lidstaten dat zich bezighoudt met supercomputers.

"Met het hosten van een quantumcomputer gekoppeld aan een supercomputer kunnen we onze kennis over zowel de operatie als de toepassingen van deze baanbrekende techniek verder ontwikkelen", schrijft SURF in een verklaring. "Quantumcomputers hebben de potentie om specifieke taken veel sneller uit te voeren dan reguliere supercomputers. Dit kan toekomstig onderzoek naar complexe modellen zoals klimaat of eiwitten versnellen".

SURF heeft in afstemming met groeifonds Quantum Delta NL de aanvraag om de quantumcomputer te hosten ingediend bij de EuroHPC JU. De aanvraag is namens een breed consortium ingediend, dat bestaat uit Universiteit Antwerpen, Netherlands eScience Center, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica Nikhef en SURF zelf. De quantumcomputer wordt mede gefinancierd vanuit het EuroHPC-programma. Dat gaat om de helft van de kosten, tot een maximum van 10 miljoen euro.