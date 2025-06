Nvidia geeft inkijk in Eos-supercomputer die op 9e plek in TOP500-lijst staat

Nvidia heeft nieuwe beelden van zijn Eos-supercomputer vrijgegeven. Het systeem bevat 576 Nvidia DGX H100-systemen en 4608 H100-gpu’s. De onderdelen worden verbonden via Nvidia Quantum-2 InfiniBand met een bandbreedte van 400Gbit/s.

De Eos maakt gebruik van de modulaire DGX SuperPOD-architectuur en wordt ook door het bedrijf zelf gebruikt om AI-toepassingen te ontwikkelen. De nieuwe supercomputer is volgens Nvidia geschikt om grote AI-workloads voor zijn rekening te nemen, zoals bijvoorbeeld het trainen van large language models of het berekenen van quantumsimulaties.

De supercomputer beschikt over 18,4 exaflops aan fp8-AI-rekenkracht en staat hierdoor op de negende plaats in de recentste TOP500-lijst van supercomputers. Uit die lijst blijkt dat de Eos een score van 121,4 petaflops haalt in de Linpack-benchmark. Dat is een benchmark waarmee de TOP500-lijst is opgesteld. De Frontier, momenteel de snelste supercomputer op die lijst, scoort in deze vergelijkingstest 1194 petaflops, ofwel 1,19 exaflops. Deze supercomputer is in 2022 geïntroduceerd.