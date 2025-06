Topman Dell: Nvidia B200-gpu komt in 2025 en verbruikt ongeveer 1000W

Een topman van Dell heeft aangegeven dat Nvidia momenteel aan een B200-videokaart werkt. Deze AI-videokaart voor datacenters zou in 2025 op de markt komen en een vermogen van ongeveer 1000W gebruiken. Nvidia heeft deze gpu nog niet officieel aangekondigd.

Jeffrey W. Clarke, de coo van Dell Technologies, zei tijdens een financiële vergadering dat de introductie van de Nvidia B200 een nieuwe kans aan het bedrijf kan bieden om zich te tonen op de markt. Clarke verwees naar specifieke vloeistofkoelingssystemen die Dell ontwikkelt voor klanten met een aanzienlijke computationele capaciteit. De coo van het bedrijf gaf geen verdere details.

De Nvidia B200 moet een verbeterde versie van de Nvidia B100-videokaart worden. De B100-datacenter-gpu is eind 2023 aangekondigd, is gebaseerd op de Blackwell-architectuur en moet in 2024 op de markt komen. De B100 zou in bepaalde AI-taken meer dan dubbel zo snel zijn in vergelijking met de Nvidia H200-datacenter-gpu die ook eind 2023 is aangekondigd en nog gebaseerd is op de Hopper-architectuur. Nvidia houdt op 18 maart een nieuwe keynote waarin nieuwe producten van het bedrijf zullen worden voorgesteld: Nvidia GTX 2024.