Micron begint met volumeproductie HBM3E-geheugen met bandbreedte van 1,2TB/s

Micron is begonnen met de volumeproductie van HBM3E-geheugen. Dat geheugentype biedt bandbreedtes van 9,2Gbit/s per pin, wat neerkomt op een totale bandbreedte van bijna 1,2TB/s. Het geheugen is vooral bedoeld voor enterprisegebruik.

De HBM3E-chips van Micron zullen gebruikt worden in de H200-datacenter-gpu van Nvidia, waar de bestaande H100 beschikt over 'gewoon' HBM3-geheugen. Microns nieuwe HBM3E-geheugen biedt hogere bandbreedtes dan het voorgaande HBM3-geheugen van de fabrikant. Micron claimt dat zijn HBM3e-geheugen ook ongeveer 30 procent minder stroom verbruikt dan vergelijkbaar HBM3E-geheugen van andere fabrikanten.

Micron presenteerde zijn HBM3E-geheugen vorige zomer al, toen onder de naam 'HBM3 Gen 2'. De chips bieden een bandbreedte van 9,2Gbit/s per pin, wat neerkomt op een bandbreedte van ongeveer 1,2TB/s. Bij het huidige HBM3-geheugen ligt de bandbreedte op 6,4Gbit/s per pin, oftewel 819GB/s in totaal. De eerste Micron-HBM3E-chips, die gebruikt worden in de H200-gpu's van Nvidia, hebben een capaciteit van 24GB. Het bedrijf samplet momenteel ook een 36GB-variant.