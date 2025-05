SK hynix boekt voor het eerst sinds 2022 winst door groei vraag naar AI-geheugen

SK hynix heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2022 weer winst geboekt. Dit komt door een grote toename van de vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen.

De verwachting vanuit analisten was volgens Bloomberg dat er een verlies van omgerekend rond de 116 miljoen euro zou worden geboekt, maar SK hynix meldt nu een operationele winst van 346 miljard

Zuid-Koreaanse won, ofwel ongeveer 237 miljoen euro. Er is in het laatste kwartaal van 2023 een omzet gedraaid van 11,3 biljoen won, 7,7 miljard euro, hetgeen meer is dan zelfs de hoogste voorspelling, stelt het persbureau.

SK hynix HBM3e

De geheugenmaker spreekt zelf ook van een 'opmerkelijke ommekeer', die deze wijdt aan de groeiende vraag naar high-end geheugenchips die worden gebruikt voor verschillende AI-toepassingen, zowel voor servers als mobiel gebruik. Zo werden de DDR5- en HBM3-geheugenmodules respectievelijk vier en vijf keer meer verkocht dan een jaar eerder. SK hynix verwacht dat de vraag naar dram zich in 2024 blijft herstellen, maar dat de vraag naar nandgeheugen minder snel groeit. Verder laat het bedrijf weten dat het bezig is met de massaproductie van zijn volgende generatie AI-geheugenchips, de HBM3e-modules, en dat de ontwikkeling van de opvolger, HBM4, soepel verloopt.

In totaal werd in 2023 een omzet geboekt van 32,8 biljoen won, of 22,5 miljard euro, hetgeen een daling van 27 procent is ten opzichte van het jaar daarvoor. Analistenbureau Gartner schreef eerder deze maand nog dat het verwachte dat de totale omzet van SK hynix in 2023 32 procent minder zou zijn dan in 2022, maar door de onverwachte winst in het laatste kwartaal is dat dus iets hoger uitgevallen. Wel werd er over het hele jaar genomen een nettoverlies van omgerekend 6,3 miljard euro geboekt, terwijl het in 2022 nog ging om een nettowinst van 1,5 miljard euro.