Gartner: omzet in chipmarkt daalde 11 procent, Intel is weer grootste producent

Intel is weer de grootste chipfabrikant ter wereld, althans in omzet. Het bedrijf haalde vorig jaar een omzet van 48,667 miljard dollar, waarmee het Samsung van de eerste plaats duwt. Dat bedrijf haalde een omzet van iets minder dan veertig miljard dollar.

Intel neemt daarmee weer de eerste plaats terug van Samsung, dat in 2022 nog de grootste chipfabrikant bleek te zijn. Dat blijkt uit cijfers van analistenbureau Gartner. Dat zegt dat de chipmarkt in 2023 een omvang had van 533 miljard dollar, een daling van 11,1 procent ten opzichte van 2022. De wereldwijde omzet was in dat jaar 583,5 miljard dollar. Samsung was in dat jaar de grootste fabrikant, maar de omzetten van beide bedrijven daalden flink. Die van Samsung daalde van 63,8 miljard dollar naar 39,9 miljard dollar in 2023. Daarmee werd het bedrijf kleiner dan Intel; dat had een omzet van 58,4 miljard dollar in 2022 en 48,6 miljard dollar in 2023.

Samsung leed vooral door de afname van geheugenproductie, waar het bedrijf traditioneel veel groter in is. De omzet van geheugenproductie nam wereldwijd met 37 procent af. Fabrikanten zeiden vorig jaar al hun geheugenproductie af te schalen omdat prijzen scherp begonnen te dalen. Naast Samsung had bijvoorbeeld ook SK hynix daar last van; de omzet van dat bedrijf viel met 32 procent terug.

Qualcomm en Broadcomm volgen Intel en Samsung als grootste bedrijven; zij haalden omzetten van 29 en 25,5 miljard dollar. Nvidia maakt de grootste stijging in Gartners analyse. Dat bedrijf is de vijfde grootste chipproducent en haalde in 2023 een omzet van 23,9 miljard dollar in die tak, een groei van 56,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Gartner schrijft die groei volledig toe aan de toenemende groei in kunstmatige intelligentie. Vorig jaar werd al bekend dat Nvidia daardoor een beurswaarde van meer dan een biljoen dollar bereikte. Ook opvallend is de stijging van STMicroelectronics, die overigens wel een stuk bescheidener is dan die van Nvidia. De Europese fabrikant had een omzetstijging van 7,7 procent.