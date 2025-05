Wereldwijde levering pc's en laptops daalde afgelopen maanden, alleen HP groeide

De wereldwijde levering van pc's en laptops daalde afgelopen maanden met 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Van alle grote fabrikanten noteerde alleen HP een groei, bij andere fabrikanten krompen de leveringen.

In totaal leverden alle fabrikanten bij elkaar rond 64 miljoen desktops en laptops, zo heeft Gartner becijferd. Fabrikanten hebben nog geen kwartaalcijfers bekendgemaakt, waardoor deze cijfers mogelijk later nog aanpassingen krijgen. Trends die analistenbureaus aanduiden, kloppen doorgaans wel vanaf het begin.

HP steeg als enige en komt uit op een marktaandeel van 21 procent, vlak achter marktleider Lenovo. Die heeft 25 procent van de markt in handen, ondanks een kleine daling in leveringen. De grootste daler was Apple, die volgens Gartner bijna een kwart minder desktops en laptops leverde dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook Dell en ASUS leverden een stuk minder pc's. Gartner verwacht dat na acht kwartalen dalende leveringen dat de markt komende maanden weer zal groeien. Analistenbureaus baseren cijfers op onder meer eigen informatie die ze krijgen van bijvoorbeeld retailers en fabrikanten zelf.