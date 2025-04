HP introduceert nieuwe Spectre-convertibles met Meteor Lake-cpu's

Op de CES in Las Vegas laat HP nieuwe laptops en convertibles zien op basis van een Intel Meteor Lake-processor. De Spectre x360 14- en 16-convertibles hebben bovendien een nieuwe behuizing, een 9-megapixelwebcam en een 120Hz-oledscherm.

De Spectre x360-convertibles van de nieuwe generatie zijn uitgerust met een Intel Meteor Lake-processor uit de krachtige H-serie. Het 16"-model is alleen beschikbaar met de zestiencore-Core Ultra 7-155H-cpu; in de 14"-laptop kan ook een Core Ultra 5-125H-processor zitten met veertien kernen. Alleen de 16"-laptop kan optioneel met een Nvidia Geforce RTX 4050 worden uitgerust. Beide laptops hebben 16 of 32GB Lpddr5x-werkgeheugen, een ssd met een capaciteit van 512GB tot 2TB en Wi-Fi 6E of Wi-Fi 7.

Het tweetal Spectre x360-convertibles komt beschikbaar met een oledtouchscreen met 2880x1800 pixels, al kun je het 16"-model eventueel met een ips-aanraakscherm met 2560x1600 pixels bestellen. De voorgaande Spectre x360 16 2-in-1 had ook al een 16:10-beeldverhouding, maar het oude 14"-model had een 3:2-verhouding. De panelen in de nieuwe generatie Spectre x360-convertibles ondersteunen een 120Hz-refreshrate, in plaats van 60Hz bij de vorige generatie. Het scherm kan de refreshrate laten zakken tot 48Hz om stroom te besparen. HP belooft verder een maximale helderheid van 500cd/m² in hdr-modus en volledige DCI-P3-dekking.

Ten opzichte van de vorige generatie Spectre x360-convertibles hebben de nieuwe Spectre x360 14 en 16 verder een nieuwe behuizing met wat minder spitse hoeken. HP heeft de microSD-kaartlezer weggelaten op de nieuwe serie, maar voor de rest blijven de aansluitingen hetzelfde: twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4, één USB-A-poort en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, met op het 16"-model ook een HDMI-poort. De behuizingen zijn nog steeds gemaakt van aluminium en bestaan voor een deel uit gerecycled materiaal. Beide Spectre x360-convertibles hebben een haptische touchpad, met trilmotortjes in plaats van fysieke knoppen. Nieuw zijn ook het geluidssysteem met vier luidsprekers en de 9-megapixelwebcam, die door 4-in-1-pixelbinning een verbeterde beeldkwaliteit bij weinig omgevingslicht moet bieden. Inloggen kan zowel door middel van gezichtsherkenning als met een vingerafdrukscanner in de powerknop.

In de VS zijn beide Spectre-convertibles vanaf nu beschikbaar met een startprijs van 1499 dollar voor het 14"-model en 1599 dollar voor de 16"-uitvoering. Adviesprijzen en beschikbaarheid voor de Benelux zijn nog niet bekend.

Naast de luxe Spectre-laptops belooft HP binnenkort ook zijn Pavilion-serie uit te rusten met Intel Meteor Lake-processors. In een presentatie voorafgaand aan de CES spreekt het merk bijvoorbeeld van opgefriste Pavilion Plus 14 en 16-laptops, die respectievelijk deze maand en in april moeten verschijnen. Nog minder luxe HP-laptops die geen Pavilion heten, komen vanaf maart uit met Meteor Lake-cpu's.