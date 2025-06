HP introduceert abonnement in de VS dat zowel inkt als printer omvat

HP komt in de VS met een nieuw abonnement dat niet enkel inktcartridges, maar ook de printer zelf omvat. Abonnees kunnen rekenen op een automatische levering van nieuwe inktpatronen, een printer naar keuze, een vervangtoestel en uitgebreide ondersteuning via een helpdesk.

Het HP All-In Plan bevat drie abonnementsformules met elk een ander printermodel. Deze formules kunnen ook aangepast worden aan de noden van de gebruiker. De goedkoopste formule bevat een HP Envy 6020e-kleurenprinter, 20 afdrukken per maand en kost 6,99 dollar. Het aantal prints kan opgevoerd worden tot 50 prints per maand en dan kost dit abonnement 8,99 dollar per maand. Gebruikers die met dit printermodel 100 pagina’s per maand willen printen, moeten daar 10,99 dollar per maand voor neertellen.

HP biedt ook een abonnementsformule aan met een HP Envy Inspire 7258e aan. Dit toestel kan in tegenstelling tot het goedkoopste model randloos printen, kan overweg met fotopapier en is in staat om dubbelzijdig af te drukken. Deze printer is te verkrijgen vanaf 8,99 dollar per maand, maar de prijs van het abonnement loopt verder op naarmate de gebruiker meer wil printen. Gebruikers die elke maand 100 pagina’s willen printen, betalen hiervoor een maandbedrag van 12,99 dollar.

HP biedt ook een abonnement aan voor professionele gebruikers. Dit abonnement omvat de HP OfficeJet Pro 9010e. Gebruikers die twintig afdrukken per maand willen kunnen maken, betalen voor dit abonnement 12,99 dollar. Als deze gebruikers 100 pagina’s per maand willen printen, kost het abonnement 16,99 dollar per maand.

Elke abonnee kan rekenen op nieuwe inktcartridges van HP. De printer houdt het inktniveau bij en plaatst vervolgens een bestelling bij HP wanneer de cartridges bijna leeg zijn. Het abonnement omvat zowel kleur- als zwart-witafdrukken. Gebruikers die hebben ingetekend op een formule, kunnen na twee jaar een ander printermodel kiezen. Het betreft een abonnement dat twee jaar actief is.

HP rekent ook annulatiekosten aan. Wie binnen het eerste jaar zijn abonnement wil opzeggen, moet in het geval van de goedkoopste abonnementsformule 120 dollar betalen. Bij het abonnement met de HP Envy Inspire 7258e moet er 180 dollar betaald worden en bij de duurste formule vraagt de fabrikant annuleringskosten van 270 dollar tijdens het eerste jaar. In het tweede jaar van het abonnement veranderen de annulatiekosten. Dan moeten klanten met de goedkoopste formule 60 dollar betalen; het mid-tierabonnement opzeggen kost 90 dollar. Klanten met het duurste abonnement worden vanaf het tweede jaar 135 dollar aangerekend bij een annulatie.

Update: 13.14 uur: Foute informatie in het artikel aangepast en laatste alinea over de annulatiekosten herbewerkt zodat het duidelijker wordt wanneer de klant welke annulatiekosten moet betalen. Met dank aan de reactie van Cergorach.