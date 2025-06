Firmware-update HP maakt bepaalde LaserJet MFP-printers onbruikbaar

Een firmware-update voor printers uit de HP LaserJet MFP M232-M237-serie brickt de apparaten en maakt ze onbruikbaar. Hoe wijdverspreid het probleem precies is, is nog niet bekend. HP zegt op de hoogte te zijn van het probleem.

Het gaat om de update naar firmwareversie 20250209, die op 4 maart is uitgebracht, schrijft Ars Technica. Het probleem lijkt te ontstaan als de printer de toners probeert te lezen, zelfs als er officiële toners van HP worden gebruikt. Dat is opmerkelijk, omdat de releasenotes van de update niets zeggen over toners en hoe deze worden gelezen. Er staat alleen in dat er 'beveiligingsupdates' en 'algemene verbeteringen en bugfixes' zijn toegevoegd.

Verschillende gebruikers melden dat ze bij het printen een foutmelding krijgen en dat de tonerindicator blijft knipperen. Daarna kan de printer niet meer printen, ook al hebben de gebruikers het apparaat schoongemaakt en de cassettes opnieuw geplaatst.

HP zegt tegen Ars Technica dat het bedrijf op de hoogte is van de bug. Het is nog niet bekend wanneer het probleem is opgelost. Het is niet de eerste keer dat HP een firmware-update uitbrengt die zijn printers onbruikbaar maakte. Een firmware-update uit mei 2023 brickte een aantal OfficeJet-printermodellen van het bedrijf. De fabrikant heeft ook software die ervoor zorgt dat zijn printers niet werken met inktcartridges of toners van andere bedrijven. De bug die nu speelt, doet zich echter dus ook voor wanneer officiële toners van HP zelf wordt gebruikt.

Update, 15.52 uur: In een vorige versie van het artikel werd per abuis de term 'inktcartridges' gebruikt in plaats van 'toners'. Daarom is het artikel aangepast.