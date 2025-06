Testaankoop: HP verhoogde prijzen cartridges van oude printers meer dan inflatie

HP heeft de prijzen van cartridges voor printers die het niet langer verkoopt, meer verhoogd dan de inflatie. Dat heeft de Belgische consumentenbond Testaankoop becijferd. Bij cartridges van andere merken trad die 'inktflatie' niet op.

HP 301: veel duurder geworden

De prijzen van cartridges voor printers die HP nog verkoopt, stegen juist met 8 procent minder dan de inflatie, schrijft Testaankoop. Bij cartridges van printers die niet meer te koop zijn was dat 178 procent meer dan de inflatie. Dat de prijzen voor inktpatronen van printers die niet langer te koop zijn zoveel meer stijgen, is vreemd, zegt de organisatie. "Wat dus vermoeden geeft op een doordachte strategische zet eens bepaalde printers van een inktpatroon model end of life zijn." Het effect is ook zichtbaar in de Pricewatch. Zo ging de HP 301 van 10 euro zes of zeven jaar geleden naar 19,50 euro nu. De HP 950 steeg van 18 euro tien jaar geleden naar 32,50 euro nu.

Tegenover VRT zegt Testaankoop dat dit lijkt te zijn om consumenten ertoe over te halen een nieuwe printer te kopen. Dat is weinig duurzaam, omdat consumenten dan mogelijk printers vervangen voordat dit eigenlijk nodig is. "Wij vragen HP dan ook om met die praktijken te stoppen", zegt Testaankoop. "We kregen voorlopig nog geen antwoord."

Andere printerfabrikanten hebben de prijzen van cartridges ook verhoogd, maar daarbij was geen verschil te zien tussen printers die wel of niet langer in het assortiment zitten; die stijgingen zijn allemaal verklaarbaar vanuit inflatie.