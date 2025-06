Microsoft lijkt automatisch HP Smart-app te installeren in Windows 10 en 11

Verschillende gebruikers melden dat de HP Smart-app ineens automatisch wordt geïnstalleerd in Windows 10 en 11, ook als ze geen gebruik maken van een HP-apparaat. Microsoft laat weten dat het het probleem onderzoekt.

Volgens tests van Windows Latest wordt de HP Smart-app automatisch geïnstalleerd op alle versies van Windows die gebruikmaken van de Microsoft Store. Normaliter wordt de app enkel voorgeïnstalleerd op HP-computers, maar nu melden ook gebruikers zonder HP-apparaten dat de app is geïnstalleerd op hun pc. Ook na een schone installatie zou de app in sommige gevallen gewoon weer opduiken.

Het is niet duidelijk waarom deze app voor veel gebruikers automatisch wordt geïnstalleerd. Microsoft laat aan Windows Latest weten dat het de meldingen van gebruikers heeft gezien, en later meer informatie gaat delen. Met de HP Smart-app is het mogelijk om de printers van het merk te beheren. De app kan handmatig verwijderd worden vanuit het startmenu.