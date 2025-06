Meta klaagt FTC aan om zaak omtrent gebruik gegevens minderjarigen te blokkeren

Meta heeft de Amerikaanse Federal Trade Commission aangeklaagd om te voorkomen dat een rechtszaak uit 2020 omtrent het gebruik van gegevens van minderjarigen wordt heropend. De FTC wil dat de overeengekomen privacybeloften worden aangescherpt, waardoor Meta onder meer geen geld meer mag verdienen aan data van kinderen.

Meta noemt FTC's poging om de drie jaar oude rechtszaak te heropenen 'een duidelijke machtsgreep', schrijft onder meer Bloomberg. Volgens de techgigant is het ongrondwettelijk 'om een bestaande toestemmingsovereenkomst eenzijdig aan te scherpen'. Ook noemt de techgigant het oneerlijk dat zowel de aanklager als de rechter horen bij de FTC.

In 2020 hebben de FTC en het toenmalige Facebook een privacyovereenkomst gesloten in een rechtszaak over Meta's rol in het Cambridge Analytica-schandaal. Als onderdeel van de overeenkomst moest Meta 5 miljard dollar boete betalen en aan een aantal strikte regels voldoen op het gebied van de privacy van gebruikers.

Het bedrijf heeft echter de overeengekomen regels geschonden, stelde de FTC afgelopen mei. Daarom wil de toezichthouder de rechtszaak heropenen en de regels strenger maken. Als onderdeel van de voorgestelde wijzigingen wordt Meta verboden om te profiteren van data die het verzamelt van gebruikers onder de achttien. Het zou ook nadrukkelijke toestemming van de gebruiker vereisen voor toekomstig gebruik van gezichtsherkenningstechnologie.

Verder zou Meta geen nieuwe of gewijzigde producten, diensten of functies op de markt mogen brengen zonder schriftelijke toestemming van een onafhankelijke privacybeoordelaar, die toeziet of Meta voldoet aan het FTC-privacybevel uit 2020. De nieuwe regels zouden van toepassing zijn op alle dochterondernemingen van het bedrijf, waaronder Facebook, Instagram, Oculus, WhatsApp en bedrijven die Meta in de toekomst overneemt.

Afgelopen maandag kreeg de FTC toestemming van de federale rechtbank in Washington om de privacyzaak voort te zetten. Tegen dit besluit tekende Meta dinsdag al bezwaar aan, maar nu gaat de techgigant dus een stap verder door de Amerikaanse privacywaakhond aan te klagen.