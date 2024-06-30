'Meta stopt op 31 augustus met ondersteuning voor originele Oculus Quest'

Meta stopt volgens Eurogamer op 31 augustus met de hardware van de originele Oculus Quest te ondersteunen. De VR-headset zou vanaf die datum geen updates of bugfixes meer ontvangen. Het bedrijf heeft het nieuws nog niet officieel aangekondigd.

De redactie van Eurogamer kon een e-mail inkijken die Meta naar gebruikers van de originele Quest zou hebben gestuurd. Daarin stond naar verluidt te lezen dat gegevens op het apparaat gecompromitteerd kunnen worden indien er in de toekomst nog kwetsbaarheden in de software worden ontdekt. Gebruikers zullen na 31 augustus nog steeds in staat zijn om apps te downloaden via de Quest Store en bestaande apps te gebruiken.

Meta had eerder dit jaar al aangekondigd dat het geen nieuwe software meer zou ontwikkelen voor de Oculus Quest, ook wel bekend als de Meta Quest 1. Ontwikkelaars kunnen vanaf 30 april 2024 ook geen nieuwe apps voor de VR-headset toevoegen aan de Meta Store.

De Oculus Quest kwam in 2019 op de markt. Het betreft een standalone VR-headset met een Qualcomm 835 en 4GB aan werkgeheugen. De Oculus Quest kwam met twee pentile oledschermen met een resolutie van 1440x1600 pixels en een verversingssnelheid van 72Hz. De headset kon ook verbinding maken met een pc, dit zowel draadloos als bekabeld.

Oculus Quest 1
Oculus Quest 1

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-06-2024 09:45 88

30-06-2024 • 09:45

88

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Reacties (88)

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Vrijegeest 30 juni 2024 10:31
Heb 28 juni ook een mail van Meta gehad dat de support gesloten wordt dus dat lijkt mij wel een officiële aankondiging naar de eindgebruikers toe:

We'd like to let you know that starting August 31, 2024, we will no longer provide bug fixes or security updates for Meta Quest 1 headsets. You will still be able to download new apps and continue using your existing apps as long as they are supported by the developer. However, if any security vulnerabilities are discovered in the future, private data that is directly stored on the device or accessible from it would be at risk of compromise.
This update follows our announcement in January 2023, when we stopped releasing new features and new Meta Quest apps for Quest 1 on the Quest Store.
We're excited about the future of Meta Quest and look forward to providing you with more groundbreaking MR experiences.
In the meantime, Meta Store Support is available to assist you with general inquiries.

Thanks,

The Meta Store Support Team

[Reactie gewijzigd door Vrijegeest op 22 juli 2024 14:10]

Chatslet @Vrijegeest1 juli 2024 09:37
Jammer dat het zo even wordt afgedaan van sorry je gadget gaat vanaf nu waardeloos worden want reken maar dat dat ding helemaal op slot zit met DRM oid. Het zou in zo een geval eigenlijk verplicht moeten worden om bij beëindigen van de support de bootloader vrij te geven zodat mensen er zelf een firmware voor kunnen maken.
MrFax @Vrijegeest1 juli 2024 02:39
Nou vind het toch knap dat jij een email heb ontvangen 28 dagen in de toekomst. :+

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 14:10]

Vrijegeest @MrFax1 juli 2024 19:19
Oeps, dat had 28 juni moeten zijn natuurlijk.
MoonRaven 30 juni 2024 09:48
Zonde. Dat is toch al erg snel E-waste terwijl het apparaat toch een stuk langer mee moet kunnen.
loki504 @MoonRaven30 juni 2024 09:51
Omdat er geen ondersteuning meer is betekent niet dat het direct e-waste is geworden....
Michael Knight Moderator Consumentenelektronica @loki50430 juni 2024 12:52
Hiervoor verwijs ik je graag naar de huidige stand van zaken rondom de Oculus Go. Ja, een ouder apparaat, maar deze zou (zoals beloofd in een statement van Meta) bruikbaar blijven met de reeds geinstalleerde apps, echter geen updates en nieuwe functionaliteit meer.

Nu heeft Meta voor de Go de 'entitlement check' uitgeschakeld, waardoor de apps in een verificatieloop komen en per direct niet meer bruikbaar zijn. Developers geven aan dat hiervoor geen reden is en het probleem bij Meta ligt. Meta reageert amper tot niet hierop op de supportfora.

Kortom: zodra Meta iets verandert op zijn servers, kunnen je apps wel eens plots onbruikbaar zijn, zónder aankondiging..
wildhagen
@loki50430 juni 2024 09:53
Nee, dat klopt. Maar als er ook geen security updates uitkomen ga je er wel een steeds groter risico mee lopen als je hem toch blijft gebruiken.

Als dat lang genoeg duurt, en het risico dus steeds groter wordt, kan je je afvragen of het nog verantwoord is om die te blijven gebruiken. De kans is dan vrij groot dat hij alsnog wordt afgedankt, ook al zou hij technisch nog best mee kunnen. Dan heb je dus wel e-waste te pakken.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:10]

loki504 @wildhagen30 juni 2024 10:03
Klopt maar dat is nog steeds iets anders als e-waste
MoonRaven @loki50430 juni 2024 10:09
Als ik het niet meer veilig in mijn netwerk kan houden, dan moet het weg. Dus e-waste.
Zer0 @MoonRaven30 juni 2024 10:15
Je kunt hem ook zonder netwerk gebruiken, bekabeld aan een pc..
xoniq @Zer030 juni 2024 10:31
Waar de meeste m überhaupt nog voor gebruiken
Zezura @xoniq1 juli 2024 01:23
Zolang het niet airgap-ed is, dan is het een beveiligingsrisico dus zoals hierboven wordt beschreven E-Waste, Helaas. Niet ondersteunde apparaten moet je niet aan je computer willen hebben of in je netwerk.
Tintel
@Zezura1 juli 2024 10:52
Daarloos = air-gap? :9

Maar zonder dollen: de beveiliging van dit soort apparaten kan toch ook wel bij de router plaatsvinden? Tenzij je on-line speelt misschien.

Oude spel-consoles zijn echt niet meteen e-waste als de beveiligingsupdates wegvallen. Bepaalde services zullen echter wel uitvallen.
loki504 @MoonRaven30 juni 2024 10:32
dus jij deed elke telefoon die na 1 jaar geen update meer kreeg ook weg? je kan hem altijd verkopen genoeg mensen hebben daar geen problemen mee dus nog steeds geen e-waste.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 14:10]

Sissors
@MoonRaven30 juni 2024 10:33
Los van je printer overspoeler met printjes, zou een gecompromiteerd apparaat in je netwerk toch niet zoveel kunnen doen? Oké natuurlijk bij shares kunnen die niet verder beveiligd zijn.

Maar dan moet uberhaupt of een stuk software op je Quest de deur openzetten, of een random hack poging moet al door je firewall heen komen. Immers als je gewoon bestaande spellen erop doet, of hem met je PC verbindt bijvoorbeeld, zal een hacker niet zomaar bij jouw Quest kunnen komen.
slowdive @Sissors30 juni 2024 11:01
Een gecompromitteerd apparaat kan alles wat het al kon, maar dan buiten jouw controle. Het zou bijvoorbeeld een bot kunnen zijn in een dos-aanval. Cameras zijn al op deze manier gebruikt. In principe zou alles met een netwerk verbinding zo gebruikt kunnen worden. Deze keuze van meta zou wettelijk verboden moeten worden.
Sissors
@slowdive30 juni 2024 11:06
Wettelijk verboden om te stoppen met beveiligingsupdates? Maar dan dus tot in het einde der tijden elk stuk hardware blijven voorzien van beveiligingsupdates? Lijkt mij meer idealistisch dan realistisch om eerlijk te zijn.

En verder heb je gelijk inderdaad dat ze voor DDOS aanvallen misbruikt zouden kunnen worden. Maar dan moet er dus eerst op een manier malware op komen (alleen een beveiligingslek is niet genoeg, een aanvaller moet ook erbij kunnen komen. En het is nou niet een apparaat wat veel mensen gebruiken om wat te gaan browsen op de twijfelachtige plaatsen op het internet bijvoorbeeld).
To_Tall @Sissors30 juni 2024 15:44
Nou 2019 apparaat is 5 jaar oud. Denk als ze stoppen met de verkoop in 2023 dat dan nog wel redelijk is om minimaal 5 tot 10 jaar support te geven en bug/security updates.
catfish @slowdive30 juni 2024 18:51
Zelf veel fabrikanten van routers geven geen 5 jaar support.
Die moeten volgens jou dan naar de gevangenis?

Mijn inschatting is dat een smartphone die na 2 jaar geen updates meer krijgt, veel gevaarlijker is dan VR-bril.
Tintel
@slowdive1 juli 2024 10:55
Maar dit soort dingen zijn geen 'always-on' apparaten dus veel minder interessant als bot.

Dus je hebt aan de ene kant wel gelijk maar ook dat dit nu eenmaal de situatie is; updates houden een keer op, maar wellicht blijft er nog wat 'bruikbaarheid' over.
Goldwing1973 @MoonRaven30 juni 2024 10:27
Aparte VLAN? Zelfde als de BYOD wifi netwerken binnen een bedrijf?
remcheese @MoonRaven30 juni 2024 10:40
Dat is best kort door de bocht. Heb je bijvoorbeeld al gekeken of je tv nog updates krijgt? Die krijgen vaak maar een paar jaar updates en staan wel rustig 10 tot 15 jaar in je netwerk "smart" te wezen. Dat lijkt iedereen zo te accepteren.
Verwijderd @MoonRaven30 juni 2024 10:58
Dan verkoop je hem lekker op marktplaats, v&a of eBay aan iemand die er nog jaren gebruik van kan maken.
HtheB @MoonRaven30 juni 2024 13:00
Als ik het niet meer veilig in mijn netwerk kan houden, dan moet het weg. Dus e-waste.
Gewoon offline gebruiken dan?
E-waste is als het apparaat niet meer te gebruiken is, zoals de Car Thing van Spotify.
nieuws: Spotify Car Thing is vanaf 9 december niet meer te gebruiken
Cybergamer @MoonRaven30 juni 2024 13:28
Ik denk eerder dat je je netwerk zelf veilig moet houden ipv er van uit gaan dat apparaten in je netwerk veilig zijn. Je kan hem prima gebruiken, wired of wireless.

Zorg er gewoon voor dat die niet buiten het netwerk verbinding kan maken en er is niets aan de hand.
Scriptkid @MoonRaven30 juni 2024 15:34
Wat is voor jouw veilig aan een game device,

Bang dat iemand je aimbot overneemt en je slechter maakt ?

Het is nou niet dat je ideal doet op je occulus
DLSS @wildhagen30 juni 2024 13:41
Kan je hem niet als PC headset gebruiken? Imho is dat sowieso een veel betere use case voor zo’n headset.

Niets wat je op de Quest zelf kan draaien wist me langer dan een kwartier te boeien. Nogal een schril contrast met de onvergetelijke en ongeëvenaarde ervaring die ik met de PCVR game Half-Life Alyx heb gehad.

(Alyx is zó ontzettend goed dat ik me zelfs afvraag of VR niet een stukje succesvoller zou zijn geweest als mobiele sets PC games zouden kunnen draaien ipv de ‘mobiel draaibare’ games waar men VR veelal mee is gaan associëren…)

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:10]

PhilipsFan @DLSS30 juni 2024 22:08
Je kunt 'm inderdaad als PC VR-set gebruiken, zo heb ik Alyx gespeeld. Maar het is wel een beetje omslachtig. Je moet eerst software installeren (Oculus Link) op je PC en die met je bril verbinden. Vervolgens moet je SteamVR opstarten, die omgeving komt dan tevoorschijn in de bril. En DAN kun je Alux opstarten en dat werkt dan ook. Je hebt natuurlijk niet de resolutie van moderne headsets, maar ik vond het absoluut speelbaar. Het werkt zowel via een USB3-kabel als via WiFi, beide vond ik te doen.

De vraag is natuurlijk hoe lang dit nog kan. Als de software niet meer wil verbinden met de bril, dan houdt het wel op. Je bent daar dus afhankelijk van Meta. Ik had echt nooit een Quest gekocht als ik had geweten dat het door Facebook zou worden opgekocht.
SuperDre
@wildhagen30 juni 2024 20:35
Maarja, dan moet de quest al wel een security risk zijn. De playstation 3 krijgt ook al jaren geen beveiligingsupdates meer, maar is nog steeds gewoon veilig te gebruiken, zelfs gekoppeld aan het internet voor online games. Waarom zou dat voor de Quest anders zijn? Zolang je er maar geen bankzaken oid meer op doet is het geen probleem. Maar iets zegt my dat de Quest sowieso niet zo'n interessant doel voor hackers is.
nullbyte @SuperDre1 juli 2024 18:50
Dat is ook totaal geen probleem in dit geval. Vaak ben je te bang

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 14:10]

Metalfreak @wildhagen1 juli 2024 09:58
Maar je denkt dat de gemiddelde gebruiker daar ook maar een seconde over wakker ligt? Security is iets dat bij de meeste mensen absoluut niet leeft, zolang het ding het nog doet zal het ook nog gewoon gebruikt worden.
Merik @MoonRaven30 juni 2024 14:04
Maar ook niet heel verrassend, toen Windows 10 Mobile support stopte, was het nog dezelfde maand dat Whatsapp updates stopte omdat Meta daar geen brood in zag. Mijn moeder had een Lumia 630 en was daardoor aangewezen op een nieuwe telefoon.
wildhagen
30 juni 2024 09:51
Dus net 5 jaar support gehad? Ik moet zeggen dat ik dat wel erg karig vind voor een apparaat die technisch best nog even mee kan.

Zeker als je de toch erg forse prijzen destijds bekijkt had Imho die support best nog een paar jaar langer gemogen.

Dat je geen nieuwe functionaliteit ontwikkeld snap ik, maar geef dan op zijn minst nog updates, zowel functionele bugfixes, maar vooral ook beveiligingsupdates.
Sissors
@wildhagen30 juni 2024 10:35
Het is eerste generatie product, voor een prijs die een stuk lager is dan bijvoorbeeld een high-end telefoon. Genoeg telefoons van die prijsklasse krijgen geen 5 jaar ondersteuning, en itt een telefoon moet dit veel langer zonder beveiligingsupdates prima blijven werken. En telefoons zijn geen eerste generatie producten.
harrytasker @wildhagen30 juni 2024 13:14
VR blijft een lastige markt. Ben benieuwd hoe lang er ondersteuning voor bv. PSVR2 zal zijn. Na dik een jaar zijn ze de support daar, wat betreft games, al flink aan het afbouwen.
SuperDre
@wildhagen30 juni 2024 20:42
Nouja, mijn huidige smartphone komt ook uit juni 2019, krijgt al 2 jaar geen echte veiligheidsupdates meer, maar de telefoon werkt nog perfect zonder nukken. En je kunt de Quest nog steeds blijven gebruiken, naast dat die helemaal niet zo interessant is voor hackers om daar moeite voor te doen, zoveel belangrijke zaken doe je daar dagelijks niet mee, in tegenstelling tot een telefoon.
PjotrX @wildhagen1 juli 2024 09:47
5 jaar in de vr-wereld is echt een enorme lange tijd. Het verschil tussen zowel Quest 1 en 2 en tussen Quest 2 en 3 is zo groot dat de meeste mensen een upgrade hebben gedaan. Volgens de Steam hw-survey zit ook maar 1% van de vr-gamers op de Quest 1. Dit tegenover 38% op quest 2 en 15% op Quest 3.
nullbyte @wildhagen1 juli 2024 18:54
De Quest 1 laat wel zijn leeftijd zien hoor

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 14:10]

StGermain 30 juni 2024 10:02
Ontwikkelaars kunnen vanaf 30 april 2024 ook geen nieuwe apps voor de VR-headset toevoegen aan de Meta Store.
Hopelijk kijkt de EU mee, dit ruikt naar machtsmisbruik.
Sissors
@StGermain30 juni 2024 10:37
Vanwaar dan? Ik vind het een redelijk logische stap als je ondersteuning stop zet, en ook beveiligingsupdates, dat je ook in jouw store geen nieuwe apps meer toe staat. Iets wat waarschijnlijk toch al erg weinig gebeurde nog, en je kan uiteraard nog gewoon sideloaden.
fuse.core @StGermain30 juni 2024 22:06
We hebben 2 jaar geleden al besloten om ons nieuw spel niet meer voor de Quest 1 uit te brengen. Niks mis mee.
nullbyte @StGermain1 juli 2024 18:57
Logisch toch nieuwe games komen vaak ook niet meer uit op de PS4
kamerplant 30 juni 2024 10:11
Doordat er geen app updates op kunnen komen is effectief het product gekilled. 5 jaar na initiële launch, waarvan allicht veel mensen het pas 3 jaar geleden kochten. Ik vind 3 jaar dan wel echt erg kort 😣
tweakuwe @kamerplant30 juni 2024 10:37
Ja, het is jammer dat alleen de datum van eerste verkoop wordt benoemd. Juist de datum dat het product uit de verkoop ging is interessant om een idee te hebben over hoe lang de support is. De Quest 1 was discontinued in September 2020, dus de support is een krappe 4 jaar.
Inproba @kamerplant30 juni 2024 10:23
Ik lees nergens dat er geen App Updates meer worden toegestaan, alleen dat nieuwe apps niet meer in de Meta Store kunnen worden toegevoegd voor de Quest 1.
jerisson @kamerplant30 juni 2024 10:46
De Meta Quest 2 is bijna 4 jaar geleden uitgebracht (oktober 2020), en als ik op de PriceWatch mag afgaan is de Quest 2 (de 256GB versie) zelden of nooit duurder geweest dan de Oculus Quest (128GB). Het lijkt me dus niet dat er nog veel consumers een oude Quest hebben aangeschaft bij het uitkomen van de Quest 2.

Edit: hou er dan ook nog rekening mee dat de Quest 1 al redelijk verouderde hardware had, en al lang niet meer te koop is. Ik gok niet dat er nog veel nieuwe games of apps uitkwamen voor deze generatie. En degene die er wel zijn kan je nog blijven spelen.

[Reactie gewijzigd door jerisson op 22 juli 2024 14:10]

_Dario_ 30 juni 2024 17:07
Blij dat ik er mee ben gestopt nadat Meta Oculus had overgenomen.
Dat men verplicht werd om een FB-account te gebruiken die ook actief in gebruik is, werd mij te dictatoraal, dus wist ik meer dan genoeg.
Wailing_Banshee @_Dario_1 juli 2024 08:39
Ik heb een Quest en een Quest3 maar geen FB account... Ik heb wel een Meta account, maar daar kan ik zeker niet mee inloggen in facebook.

Het is wel een reden dat ik best lang getwijfeld heb om die Quest te kopen, helaas is er geen enkel ander bedrijf wat een VR bril verkoopt die kan wat de Quest kan (draadloos werken, zonder dat je vast zit aan hun eigen eco systeem)
Llopigat
@Wailing_Banshee1 juli 2024 14:12
Het is een tijdje heen en weer gegaan. Eerst had je alleen een oculus account nodig. Toen werd ingevoerd dat je voor de quest 2 (niet de 1) een facebook account moest aanmaken. Toen moest dit voor de 1 ook. Toen kwamen ze daar weer op terug en maakten een heel nieuw meta account dat losstond van facebook maar je indien gewenst wel kon koppelen 8)7.

Maar het punt is: Afhankelijk van het moment waarop je de quest kocht (of overwoog te kopen) kon een facebook account inderdaad verplicht geweest zijn.
SuperDre
@_Dario_30 juni 2024 20:56
Nouja, de DK2 en Rift waren uitgebracht nadat Oculus was overgenomen, en de FB koppeling verplichting kwam pas bij de Quest.
MSalters @SuperDre1 juli 2024 12:11
Overigens wel met terugwerkende kracht - mijn CK1 heeft nu ook een Meta account. Had wel wat voeten in de aarde, want opeens waren mijn games weg. Ik vertrouw Steam toch meer in deze.
nullbyte @_Dario_1 juli 2024 19:04
Is niet waar, ik heb er wel een facebook account voor aangemaakt, 0 vrienden, privacy tot de max dicht en niet mijn echte naam. Nooit problemen gehad, anders dan dat mijn games op een gegeven moment niet meer in het account zaten. Maar dat had daar niets mee te maken. Het probleem werd dan ook redelijk snel verholpen door een vriendelijke Meta medewerker. Intussen was de bril gewoon bruikbaar via Steam dus het boeide me ook weinig.

Typisch een gevalletje van assumption is the mother of all....
_Dario_ @nullbyte1 juli 2024 20:28
Hoezo is niet waar? Een collega van mij (zonder Facebook) die 'm had gekocht dacht ook dat het allemaal wel mee zou vallen, maar die werd vervolgens gepushed om toch echt eerst een account te hebben om door te gaan. Gedaan, hielp niet omdat het account te nieuw/ongebruikt was meen ik. Ik weet alleen dat ie 'm daarna weer net zo makkelijk heeft teruggestuurd.

Typisch een gavalletje van lekker lullen zit ook aan tafel.

Meer zeg ik niet.
nullbyte @_Dario_1 juli 2024 20:29
Hoezo is niet waar?
Nogmaals:
Is niet waar, ik heb er wel een facebook account voor aangemaakt, 0 vrienden, privacy tot de max dicht en niet mijn echte naam.
hielp niet omdat het account te nieuw/ongebruikt was meen ik.
Kolder, dus mensen die geen bestaand facebook account hadden konden geen Oculus Quest in gebruik nemen. Denk daar even een paar seconden over na, en kom dan tot de conclusie dat dat enorm dom zou zijn van Meta. En dat klopt ook, het is namelijk niet waar en nooit geweest.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 14:10]

Oon 30 juni 2024 09:49
Na 5 jaar, en je kunt wel nog gewoon je apparaat gebruiken, alleen geen updates meer.
Dat is toch best wel prima?

Ik zou zelf nooit een Meta Quest kopen, ik heb geen Facebook/Meta account en ik heb gezien wat een drama het kan zijn als je die een aanmaakt alleen voor zo'n headset (+ ik heb geen behoefte aan meekijkende ogen), maar het is leuk speelgoed en voor de prijs is 5 jaar aan updates niet verkeerd.
dasiro @Oon30 juni 2024 09:54
je vergeet dat er ook geen nieuwe apps meer voor kunnen uitgebracht worden in de store. Geen bugfixes meer uitbrengen is 1 ding, de rest van de wereld van hun gebruikers afsluiten is een ander.

(fyi ik heb nog maar 1x in m'n leven een VR-headset opgehad, dus ben geen benadeelde partij).
Zer0 @dasiro30 juni 2024 10:17
Afaik kun je alle bestaande apps nog gewoon gebruiken, alleen geen nieuwe apps meer.
de rest van de wereld van hun gebruikers afsluiten is een ander.
Is dat niet het hele idee achter VR :P

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 22 juli 2024 14:10]

SuperDre
@dasiro30 juni 2024 20:37
geen nieuwe apps meer voor kunnen uitgebracht worden in de store
Maar gelukkig kan je gewoon sideloaden en heb je alternatieve stores als Sidequest.
Tweakert2020 @Oon30 juni 2024 10:08
Voor de prijs is 5 jaar niet verkeerd?
Je mag toch gewoon van iedere elektronica soort wat in de wereld wordt gebracht dat het blijft werken tot het kapot gaat?
Nephalem @Tweakert202030 juni 2024 10:13
Blijft het toch ook. Support en updates stoppen, het apparaat blijft wel gewoon werken en de games die je erop kunt spelen blijven het ook doen. Er komt alleen niks meer bij.

Ik verwacht gezien het grote verschil in hardware en verkoop aantallen tussen de quest 1 en quest 2+3 dat er ook nog maar weinig nieuwe apps gemaakt werden die quest 1 performance als prioriteit hadden.

[Reactie gewijzigd door Nephalem op 22 juli 2024 14:10]

wildhagen
@Nephalem30 juni 2024 10:16
Maar doordat het geen beveiligingsupdates meer krijgt wordt het een steeds groter risico om hem toch te blijven gebruiken.

Daarnaast kunnen er ook géén nieuwe apps meer worden toegevoegd aan de store:
Ontwikkelaars kunnen vanaf 30 april 2024 ook geen nieuwe apps voor de VR-headset toevoegen aan de Meta Store.
Het apparaat zal dus steeds minder bruikbaar worden door beide bovengenoemde punten.

Dus ja, technisch blijft het werken, maar als je geen nieuwe apps meer kunt toevoegen, én je loop steeds meer beveiligingsrisico schiet je daar niet héél veel mee op.
Nephalem @wildhagen30 juni 2024 10:25
Bij een headset die voornamelijk op vermaakt gericht is kan ik me er beter in vinden dan bv een smartphone waar bij de meeste merken 5 jaar support nog steeds gezien wordt als een positief punt.

Die dingen zijn vaak ook nog duurder in aanschaf en bevatten doorgaans veel meer privé informatie van jezelf.

[Reactie gewijzigd door Nephalem op 22 juli 2024 14:10]

bytemaster460 @Tweakert202030 juni 2024 11:14
Je kunt geen eindeloze support verwachten. Mijn computer uit 1990 is ook niet kapot en alle andere die erna kwamen ook niet. Ze staan wel al tientallen jaren stof te happen. Punt is dat de innovatie sneller gaat dan de technische slijtage. De meeste apparaten worden afgedankt omdat ze niet meer de nieuwste mogelijkheden hebben en niet omdat ze technisch defect zijn. Je kunt niet van fabrikanten verwachten dat ze apparaten blijven ondersteunen die voor 99,99% ergens stof liggen te happen en 0,01% nog in gebruik zijn.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 22 juli 2024 14:10]

Oon @Tweakert202030 juni 2024 12:04
Dit is toch wel heel wat anders dan bijv. Spotify die hun Car Thing bewust gaat bricken, je krijgt gewoon geen updates of nieuwe apps meer.
Alles dat er nu op staat blijft werken, en i.t.t. veel andere situaties waar updates stoppen blijven hier zelfs apps die al gereleased zijn voor dit apparaat gewoon werken, als dus een spel een update krijgt dan krijg jij die ook gewoon.

Is niets anders dan dat bijv. toen de PS5 uitkwam en je spellen die daar voor uitkwamen niet op de PS4 kon spelen
SuperDre
@Tweakert202030 juni 2024 20:38
Maar dat blijft het toch ook gewoon doen? In principe kun je alle games die je hebt gewoon blijven gebruiken, en indien nodig, kun je gewoon sideloaden. Daar kunnen sommige consolemakers nog wat van leren.
360Degreez @Oon30 juni 2024 10:34
Het is/was gewoon mogelijk om je Meta account los te koppelen van je Quest account. Hierdoor verloor je wat social functies, maar kon je wel onder de radar van Meta vliegen.
m_snel @Oon30 juni 2024 13:36
Dit type had eigenlijk niks met meta te maken toch. Eerder was het een zelfstandig bedrijf.
Justice @Oon30 juni 2024 10:12
5 jaar sinds het ding voor het laatst te koop is of 5 jaar sinds het voor het eerst te koop is?
nullbyte @Oon1 juli 2024 19:08
Meekijkende ogen, drama, allemaal speculatie of een toevallig slechte ervaring. En slechte ervaringen zijn er altijd, met elk bedrijf.

Zoals ik al bij iemand anders aangaf, ik heb een sock puppet account op Meta aan die bril gekoppeld, werkt al 4 jaar zonder problemen.
Martijn1337 30 juni 2024 12:02
Raar, veel toegang tot bepaalde apps is ook al ontnomen. Of worden opeens niet meer ondersteund waardoor deze apps gewoon weg niet meer werken op de quest 1.

Vind ik ook niet netjes. Maar goed verbaasd mij niks.
Rosto 30 juni 2024 12:56
Zo fijn zijn als Meta de Quest openzet voor een custom OS. Eens kijken wat er nog uit de hardware te halen valt misschien. Misschien de panels naar 80 of 90hz… zou dan een fijn PCVR brilletje zijn. Die OLED schermpjes zijn best fijn met donkere games.
SuperDre
@Rosto30 juni 2024 20:54
Je kunt gewoon sideloaden. Maar of het ook echt de moeite waard is, ja die OLED panels was wel het grote pluspunt. Maar wie weet dat er iemand is die daar moeite in wil steken, blijkbaar heeft niemand daar tot nu toe geen zin in gehad, dus ik betwijfel of dat nog zal komen.
Banix 30 juni 2024 13:05
Het bedrijf heeft het nieuws nog niet officieel aangekondigd.

De redactie van Eurogamer kon een e-mail inkijken die Meta naar gebruikers van de originele Quest zou hebben gestuurd.
Dit spreekt elkaar nogal tegen… de gebruikers hebben het namelijk wel officieel te horen gekregen.

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