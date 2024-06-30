'Meta stopt op 31 augustus met ondersteuning voor originele Oculus Quest'

Meta stopt volgens Eurogamer op 31 augustus met de hardware van de originele Oculus Quest te ondersteunen. De VR-headset zou vanaf die datum geen updates of bugfixes meer ontvangen. Het bedrijf heeft het nieuws nog niet officieel aangekondigd.

De redactie van Eurogamer kon een e-mail inkijken die Meta naar gebruikers van de originele Quest zou hebben gestuurd. Daarin stond naar verluidt te lezen dat gegevens op het apparaat gecompromitteerd kunnen worden indien er in de toekomst nog kwetsbaarheden in de software worden ontdekt. Gebruikers zullen na 31 augustus nog steeds in staat zijn om apps te downloaden via de Quest Store en bestaande apps te gebruiken.

Meta had eerder dit jaar al aangekondigd dat het geen nieuwe software meer zou ontwikkelen voor de Oculus Quest, ook wel bekend als de Meta Quest 1. Ontwikkelaars kunnen vanaf 30 april 2024 ook geen nieuwe apps voor de VR-headset toevoegen aan de Meta Store.

De Oculus Quest kwam in 2019 op de markt. Het betreft een standalone VR-headset met een Qualcomm 835 en 4GB aan werkgeheugen. De Oculus Quest kwam met twee pentile oledschermen met een resolutie van 1440x1600 pixels en een verversingssnelheid van 72Hz. De headset kon ook verbinding maken met een pc, dit zowel draadloos als bekabeld.