Ubisoft wil niet extra investeren in VR, Assassin's Creed-game 'stelde teleur'

Ubisoft is niet van plan om extra te investeren in zijn VR-divisie. Ceo Yves Guillemot zegt dat dit komt door de 'teleurstellende' verkoopcijfers van Assassin's Creed Nexus VR, dat op 16 november 2023 uitkwam voor de Meta Quest Pro, Meta Quest 3 en Oculus Quest 2.

Guillemot benadrukt tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers van Ubisoft dat AC Nexus VR 'het goed doet en blijft verkopen', aldus The Verge en Video Games Chronicle. "Maar we hadden meer verwacht van de verkoop, dus we verhogen onze investeringen in VR momenteel niet", zegt Guillemot. Verder zegt hij dat ze 'erg onder de indruk van de Apple Vision Pro' zijn, maar dat ze willen wachten met grotere investeringen in VR totdat 'de markt verder is gegroeid'.

Assassin's Creed Nexus VR kwam afgelopen november uit. In het spel kunnen spelers in de huid kruipen van Ezio uit AC II, Kassandra uit AC Odyssey en Connor uit AC III. Tweakers publiceerde in juni 2023 een preview van de game.