Fortinet waarschuwt voor ernstige remotecode-executionbug in FortiOS-vpn

Fortinet waarschuwt voor een ernstige remotecode-executionkwetsbaarheid in de FortiOS-vpn. Die zit in veel moderne versies tot versie 7.6. Fortinet adviseert gebruikers te upgraden of de vpn tijdelijk uit te schakelen en zegt dat de bug mogelijk actief wordt misbruikt.

Fortinet trackt de bug als FG-IR-24-015, maar de kwetsbaarheid is ook te volgen onder CVE-2024-21762. Fortinet geeft niet veel details over de bug, behalve dat het een out-of-bounds-writebug is waarmee het mogelijk is code uit te voeren op een systeem waar de vpn op draait. Een aanvaller kan de kwetsbaarheid uitbuiten door op afstand HTTP-requests naar een server te sturen. De bug is ernstig; hij krijgt een score van 9.6 en wordt daarmee als kritiek beoordeeld.

Meerdere versies van FortiOS zijn kwetsbaar, namelijk versies tussen 6.0 en 7.4. Voor die versies zijn patches uitgebracht. Versie 7.6 is volgens Fortinet niet kwetsbaar. Het bedrijf raadt beheerders aan om te upgraden naar die variant of een patch te installeren. Als dat niet mogelijk is, is de enige oplossing om de vpn tijdelijk uit te schakelen. Fortinet waarschuwt dat het niet voldoende is om de webmodus uit te schakelen.

Volgens Fortinet wordt de bug 'potentieel misbruikt in het wild'. Het bedrijf geeft daar echter geen details over en geeft niet aan of het bewijs heeft gezien. Inmiddels waarschuwt ook het Nederlandse Digital Trust Center voor de kwetsbaarheid, maar ook het DTC heeft geen aanwijzingen over de wijze waarop de bug wordt misbruikt.

Correctie: in het stuk stond aanvankelijk dat de aanvallers HTTP-requests konden versturen na de aanval, maar dat is de manier waarop de bug kan worden uitgebuit.