ExpressVPN brengt tijdelijke fix uit voor foutief delen dns-verzoeken met derden

ExpressVPN heeft tijdelijk split tunneling uitgeschakeld. Door een bug werden dns-verzoeken met die functie in sommige gevallen niet naar de servers van ExpressVPN gestuurd, maar naar die van derden. De functie komt later weer beschikbaar.

Volgens ExpressVPN deed de bug zich in sommige gevallen voor in de Windows-versie van zijn vpn-dienst. De fout zat in de functie voor split tunneling. Daarmee kunnen gebruikers het internetverkeer van specifieke apps via de ExpressVPN-servers laten lopen, terwijl andere apps juist via de reguliere dns-servers lopen.

De dns-verzoeken van gebruikers die split tunneling met specifieke instellingen gebruikten, werden volgens de vpn-dienst niet doorgestuurd naar de servers van ExpressVPN. In plaats daarvan gingen ze naar de dns-server die gebruikers bijvoorbeeld op hun pc of in hun routerinstellingen hebben ingesteld, bijvoorbeeld die van hun internetprovider. ExpressVPN verwacht dat de bug minder dan een procent van de gebruikers trof.

Volgens de dienst deed de bug zich voor wanneer gebruikers de 'Only allow selected apps to use the vpn'-instelling gebruikten. Met split tunneling uitgeschakeld, of de 'Do not allow selected apps to use the vpn'-modus, deed de bug zich niet voor.

De bug zit volgens ExpressVPN in versie 12 van zijn Windows-app, specifiek in versies 12.23.1 tot 12.72.0. Die versies verschenen tussen 19 mei 2022 en 7 februari 2024. De dienst heeft split tunneling nu uitgeschakeld in zijn recentste Windows-versie. De feature moet opnieuw worden geïntroduceerd in versie 12, zodra de bug is opgelost. Versie 10 van de Windows-app behoudt split tunneling.