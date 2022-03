ExpressVPN is overgenomen door voormalig maker software voor ad-injecties

Vpn-aanbieder ExpressVPN is overgenomen door Kape, een IT-beveiligingsbedrijf dat in 2018 is ontstaan uit het bedrijf Crossrider. Dat bedrijf richtte zich als affilliate op het aanbieden van software voor het injecteren van advertenties. Ook PIA valt onder Kape.

Kape Technologies heeft ExpressVPN voor 936 miljoen dollar overgenomen. Kape meldt dat het na de overname 6 miljoen betalende klanten en 720 medewerkers heeft. Het is niet niet bekend hoeveel van deze klanten bij ExpressVPN vandaan komen. Het is de vierde overname van een vpn-aanbieder door Kape in meer dan vier jaar tijd.

In 2017 nam Kape CyberGhost over, al opereerde Kape toen nog onder de naam Crossrider. In 2018 volgde de overname van ZenMate, gevolgd door de acquisitie van Private Internet Access in 2019. Ook het op de Mac gerichte Intego Antivirus is onderdeel van het bedrijf.

Kape Technologies is niet onomstreden. Toen het bedrijf nog Crossrider heette, richtte het zich onder andere op het aanbieden van een platform waarmee ontwikkelaars advertenties konden tonen via browserextensies en programma's. Het ging dan onder andere om extensies die advertenties in browsers van gebruikers injecteren.

Volgens onderzoek van Google en meerdere universiteiten had Crossrider als grootste affiliate een marktaandeel van 42 tot 44 procent en werkte het onder andere met SuperFish om heimelijk advertenties voor te schotelen aan gebruikers van applicaties. Lenovo kwam in opspraak toen het SuperFish via adware met malware-eigenschappen leverde op zijn laptops. Na de naamsverandering beloofde Kape zich volgens Globe niet meer op advertentietechnologie te richten. Volgens de mede-oprichter van ExpressVPN heeft Kape laten zien dat het zijn betrokkenheid voor privacy van gebruikers deelt.